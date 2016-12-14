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Московская фирма банкротит «Уралтрансмаш»

14 декабря 2016, 18:23 / Общество
  • Опубликовано в №234 от 15.12.2016 

В Cвердловский арбитражный суд подано заявление о признании банкротом АО «Уралтрансмаш». Иск составлен московской компанией «Компарекс», которая поставляла заводу программное обеспечение.

Примечательно, что речь идёт не о собственной разработке «Компарекс», а о продукте компании «Майкрософт Айрлэнд Оперейшнз Лимитед», у которой столичная фирма получила лицензию. Контракт был заключён летом 2014 года. По условиям договора «Уралтрансмаш» получил права на программное обеспечение для ЭВМ и должен был выплатить вознаграждение за три года в размере почти 32 миллиона рублей. Однако, согласно материалам суда, завод оплатил только часть услуги, осуществив два транша. Чтобы получить долг в размере более чем десять миллионов рублей, ООО «Компарекс» обратилось в суд ещё в 2015 году. Арбитраж требования удовлетворил, однако «Уралтрансмаш» погасить этот долг не смог. «Компарекс» — очередной кредитор предприятия, который больше года пытается урегулировать свои финансовые проблемы с контрагентами и банками.

Ранее заявление о банкротстве предприятия подавала строительная компания «Авангардстрой» из Екатеринбурга, которая потребовала с «Уралтрансмаша» почти 10 миллионов рублей. Общий размер задолженности (по данным базы «Картотека») по исполнительным листам в 2016 году достиг почти 90 миллионов рублей.

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