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В Областной детской больнице — новый главный врач

14 декабря 2016, 18:21 / Общество
Год назад в ДГКБ №11 Олег Аверьянов открывал отремонтированное и модернизированное отделение стационара для детей старшего возраста. Фото: dgb11.ru

Год назад в ДГКБ №11 Олег Аверьянов открывал отремонтированное и модернизированное отделение стационара для детей старшего возраста. Фото: dgb11.ru

  • Опубликовано в №234 от 15.12.2016

Пост руководителя главной клиники для подрастающего поколения в Свердловской области занял Олег Аверьянов, до этого возглавлявший Детскую городскую клиническую больницу №11 Екатеринбурга.

Прежний главный врач ОДКБ №1, Сергей Беломестнов, уволился по собственному желанию в минувшем ноябре. Нового руководителя сотрудникам самого крупного в регионе учреждения здравоохранения, где лечатся дети, в понедельник представил министр здравоохранения Свердловской области Игорь Трофимов:

— Это компетентный руководитель, имеющий серьёзный опыт работы в системе здравоохранения. Назначение нового главного врача — продуманное решение, которое будет способствовать дальнейшему развитию больницы и совершенствованию качества оказания медицинской помощи.

Новый главный врач считает:

— Очень важно трудиться совместно, тогда все поставленные цели будут достигнуты. Главным в работе руководителя больницы считаю опору на коллектив, слаженную деятельность каждого сотрудника большой команды Областной детской клинической больницы.

Досье "ОГ"

Олег Юрьевич Аверьянов родился 4 марта 1968 г. в городе Энгельс Саратовской области.В 1993 г. закончил Свердловский медицинский институт по специальности «врач-педиатр», специалист по детским инфекциям. Трудился сначала врачом-реаниматологом в Детской больнице №4 Екатеринбурга, а после — главным врачом.С 2000 по 2016 год был главным врачом Городской детской клинической больницы №11 Екатеринбурга.

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