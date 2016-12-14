В Областной детской больнице — новый главный врач

Год назад в ДГКБ №11 Олег Аверьянов открывал отремонтированное и модернизированное отделение стационара для детей старшего возраста. Фото: dgb11.ru

Опубликовано в №234 от 15.12.2016

Пост руководителя главной клиники для подрастающего поколения в Свердловской области занял Олег Аверьянов, до этого возглавлявший Детскую городскую клиническую больницу №11 Екатеринбурга.

Прежний главный врач ОДКБ №1, Сергей Беломестнов, уволился по собственному желанию в минувшем ноябре. Нового руководителя сотрудникам самого крупного в регионе учреждения здравоохранения, где лечатся дети, в понедельник представил министр здравоохранения Свердловской области Игорь Трофимов:

— Это компетентный руководитель, имеющий серьёзный опыт работы в системе здравоохранения. Назначение нового главного врача — продуманное решение, которое будет способствовать дальнейшему развитию больницы и совершенствованию качества оказания медицинской помощи.

Новый главный врач считает:

— Очень важно трудиться совместно, тогда все поставленные цели будут достигнуты. Главным в работе руководителя больницы считаю опору на коллектив, слаженную деятельность каждого сотрудника большой команды Областной детской клинической больницы.