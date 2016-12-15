Пять лет назад началась политическая карьера Игоря Холманских

Короткое общение с Владимиром Путиным полностью перевернуло жизнь начальника цеха с УВЗ. Фото: РИА Новости

Опубликовано в №234 от 15.12.2016

В 2011 году на очередной прямой линии с Владимиром Путиным свой вопрос нынешнему президенту, а тогда премьер-министру задал 43-летний начальник сборочного цеха Уралвагонзавода Игорь Холманских. Пройдёт всего полгода, и он будет назначен полномочным представителем Президента РФ в Уральском федеральном округе.

Это был уже десятый выход программы «Разговор с Владимиром Путиным». Игорь Холманских задавал свой вопрос из студии, оборудованной прямо на территории УВЗ в Нижнем Тагиле.

— Мы дорожим стабильностью и не хотим возврата назад. Хочу сказать про митинги. Если полиция не умеет работать, то мы с мужиками готовы выйти на улицы и отстоять свою стабильность. Разумеется, в рамках закона, — заявил Игорь Холманских. Эта фраза моментально облетела все СМИ страны. Позже начальник сборочного цеха пояснил своё выступление так:

— В нашем городе на митинг вышло не более ста человек, несогласных с итогами проведённых выборов (в Госдуму. — Прим. «ОГ»). Когда увидел по телевидению, что на Болотной площади их тысячи — удивился. И мне, и моим коллегам непонятно, для чего нужно дестабилизировать обстановку в стране. Есть нарушение — иди в суд. Вспомнились 90-е годы, когда на волне кризиса протестных выступлений было много. Помогло это хоть одному предприятию? А вот своевременная поддержка государства, личное участие Владимира Путина стали опорой для выхода УВЗ из кризиса, — приводит слова Игоря Холманских «ОГ» за 17 декабря 2011 года.

В период президентской кампании 2012 года Игорь Холманских был одним из наиболее активных сторонников Путина в Свердловской области — организовал комитет в поддержку кандидата и был его доверенным лицом. А в феврале 2012 года стал одним из лидеров нового общественно-политического движения «В защиту человека труда».

Владимир Путин оценил потенциал начальника сборочного цеха и, став президентом, предложил ему должность своего полномочного представителя в УрФО. Игорь Холманских согласился. На посту полпреда тагильчанин сменил Евгения Куйвашева, который в мае 2012 года стал губернатором Свердловской области.