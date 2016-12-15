Автор


Пять лет назад началась политическая карьера Игоря Холманских

15 декабря 2016, 00:00 / Общество
Короткое общение с Владимиром Путиным полностью перевернуло жизнь начальника цеха с УВЗ. Фото: РИА Новости

Короткое общение с Владимиром Путиным полностью перевернуло жизнь начальника цеха с УВЗ. Фото: РИА Новости

  • Опубликовано в №234 от 15.12.2016 

В 2011 году на очередной прямой линии с Владимиром Путиным свой вопрос нынешнему президенту, а тогда премьер-министру задал 43-летний начальник сборочного цеха Уралвагонзавода Игорь Холманских. Пройдёт всего полгода, и он будет назначен полномочным представителем Президента РФ в Уральском федеральном округе.

Это был уже десятый выход программы «Разговор с Владимиром Путиным». Игорь Холманских задавал свой вопрос из студии, оборудованной прямо на территории УВЗ в Нижнем Тагиле.

— Мы дорожим стабильностью и не хотим возврата назад. Хочу сказать про митинги. Если полиция не умеет работать, то мы с мужиками готовы выйти на улицы и отстоять свою стабильность. Разумеется, в рамках закона, — заявил Игорь Холманских. Эта фраза моментально облетела все СМИ страны. Позже начальник сборочного цеха пояснил своё выступление так:

— В нашем городе на митинг вышло не более ста человек, несогласных с итогами проведённых выборов (в Госдуму. — Прим. «ОГ»). Когда увидел по телевидению, что на Болотной площади их тысячи — удивился. И мне, и моим коллегам непонятно, для чего нужно дестабилизировать обстановку в стране. Есть нарушение — иди в суд. Вспомнились 90-е годы, когда на волне кризиса протестных выступлений было много. Помогло это хоть одному предприятию? А вот своевременная поддержка государства, личное участие Владимира Путина стали опорой для выхода УВЗ из кризиса, — приводит слова Игоря Холманских «ОГ» за 17 декабря 2011 года.

В период президентской кампании 2012 года Игорь Холманских был одним из наиболее активных сторонников Путина в Свердловской области — организовал комитет в поддержку кандидата и был его доверенным лицом. А в феврале 2012 года стал одним из лидеров нового общественно-политического движения «В защиту человека труда».

Владимир Путин оценил потенциал начальника сборочного цеха и, став президентом, предложил ему должность своего полномочного представителя в УрФО. Игорь Холманских согласился. На посту полпреда тагильчанин сменил Евгения Куйвашева, который в мае 2012 года стал губернатором Свердловской области.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

Сюжет

Этот день в истории области
"ОГ" рассказывает о событиях, произошедших в этот день на территории Среднего Урала или с участием наших земляков

Новое в рубрике Общество

час назад

Пять лет назад началась политическая карьера Игоря Холманских
В 2011 году на очередной прямой линии с Владимиром Путиным свой вопрос нынешнему президенту, а тогда премьер-министру задал 43-летний начальник сборочного цеха Уралвагонзавода Игорь Холманских. Пройдёт всего полгода, и он будет назначен полномочным представителем Президента РФ в Уральском федеральном округе.

2 часа назад

Дни милосердия закончились церемонией награждения лучших благотворителей
В течение Дней милосердия только производственные предприятия региона внесли в благотворительные акции 9 млрд рублей.

5 часов назад

В Свердловской области вручены награды лучшим благотворителям 2016 года
Вчера в Доме Севастьянова традиционной церемонией награждения лучших благотворителей акончились Дни милосердия, которые уже в 21-й раз прошли в области. Вклад только производственных предприятий региона в благотворительные акции составил 9 млрд рублей. Главная награда «Лучший благотворитель 2016 года» присуждена АО «Уралэлектромедь». Почётный знак директору предприятия Владимиру Колотушкину (слева) вручил вице-губернатор Павел Креков

5 часов назад

Как проверить, верная ли сумма указана в квитанции за тепло?
На Среднем Урале изменилась система расчёта оплаты теплоснабжения. До июля 2016 года ежемесячная сумма была фиксированной и зависела от среднемесячного объёма энергии, который высчитывался на основе показателей прошлого года. Как писала «ОГ» в номере за 6.12.2016, теперь сумма каждый месяц будет меняться и зависеть от фактического объёма потреблённой энергии. Чем ниже температура за окном, тем выше температура теплоносителя, тем выше «ценник» в квитанции.

6 часов назад

И в прорубь с головой…
Уральские любители зимнего плавания в проруби на Шарташе сыграли в водное поло.

6 часов назад

Московская фирма банкротит «Уралтрансмаш»
В Cвердловский арбитражный суд подано заявление о признании банкротом АО «Уралтрансмаш»

6 часов назад

В Областной детской больнице — новый главный врач
Пост руководителя главной клиники для подрастающего поколения в Свердловской области занял Олег Аверьянов, до этого возглавлявший Детскую городскую клиническую больницу №11 Екатеринбурга.

7 часов назад

Здравствуй, Дедушка Мороз! Пишет тебе Любовь Малямова*.
Здравствуй, Дедушка Мороз! Пишет тебе Любовь Малямова*. В этом году мы ввели новый подход по организации медицинской реабилитации детей, подготовлены нормативные документы, появилась новая специальность — врач-реабилитолог, оснащены и готовы принять пациентов на реабилитацию несколько медучреждений.

7 часов назад

Упаковки дешёвых лекарств «похудеют»
Минздрав России разработал проект постановления, по которому предлагается изменить правила государственной регистрации предельных отпускных цен, назначаемых производителям на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП). Документ опубликован 13 декабря на федеральном портале проектов нормативных актов.

7 часов назад

У медсестёр в ОДКБ №1 появились зачётные книжки
В Областной детской клинической больнице №1 ввели зачёты для среднего медперсонала. Теперь каждые полгода медсёстры, фельдшера, акушерки и лаборанты будут демонстрировать свои знания экспертной группе.

Последние новости
Что было раньше