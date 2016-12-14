Автор


И в прорубь с головой…

14 декабря 2016, 18:25 / Общество
Василий Ястребов — главный идейный вдохновитель и организатор первого турнира ледового водного поло. Фото: vk.com

Василий Ястребов — главный идейный вдохновитель и организатор первого турнира ледового водного поло. Фото: vk.com

  • Опубликовано в №234 от 15.12.2016

Такой необычный турнир — именно турнир, поскольку сражались за победу четыре команды, организовала Федерация зимнего плавания Свердловской области. На первенство Екатеринбурга по водному поло заявилась дюжина горячих спортсменов.

Правила этой игры пока сырые, их моржи придумали сами. Каждый период длится пять минут, за которые участникам нужно забить как можно больше голов. Главное условие — не хватать соперников руками и не отбирать мяч силой. Ведь в ледяной воде были и хрупкие дамы. Бить по воротам моржи имеют право лишь с середины проруби и ближе. В водном поло, понятно, побеждают самые меткие. А в ледяном горячем омуте, оказывается, ещё и рыбы водятся. Президент федерации Василий Ястребов рассказал «ОГ», что во время поединков им очень мешали… карпы, которые буквально путались под ногами и цеплялись за руки.

— Иные не выдерживали, выскакивали из воды, — говорит Василий Геннадьевич. — Но за выход из игры никого не наказывали, здесь главное — участие. Просто надо понимать, что твоя команда остаётся в меньшинстве, но и насиловать себя не стоит. Надо сказать, что с каждым годом моржей в Екатеринбурге становится всё больше. Но мы себя вообще-то моржами не считаем. На наш взгляд, моржи — те, кто окунулся, поплескался и вылез. Это тоже здорово и полезно. Но мы — любители именно зимнего плавания. После пробной ледовой битвы объявилось столько желающих присоединиться, что мы решили провести 24 декабря уже межрегиональный турнир. Пригласили принять участие в соревнованиях представителей восьми городов области, а также моржей из Тюмени, Челябинска и Миасса…

После удачного броска надо организовывать новую атаку, в поло побеждает самая меткая команда. Фото: vk.com

— Общеизвестно, что купание в проруби очень полезно для здоровья, это особенно актуально в нынешнюю студёную зиму. А как стать моржом? Говорят, надо начинать с обливания холодной водой, закаливания.

— Это тоже полезно. Но я считаю, что надо просто проверить своё здоровье и сразу — в прорубь с головой, есть же такое выражение. Сначала немного быть в воде и постепенно наращивать. Мой рекорд — 21 минута, но расти ещё есть куда. На купание надо приезжать обязательно одетым по погоде: если вы мёрзнете на улице, вряд ли захочется нырять в ледяную воду. Мы плаваем на Шарташе по вторникам, четвергам и субботам. В субботу больше всего народу приезжает. Человек по 150 набирается. Но народ приходит не в одно и то же время, а подтягивается в течение двух-трёх часов, кому как удобнее. Возрастных ограничений нет, есть и дети, и старики, и беременные женщины. Самой маленькой девочке, из тех семей, которые регулярно бывают, семь лет. Она ходит в первый класс. Есть у нас и пожилые, дед Витя, например, ему 79 лет.

— А бегать, разминаться перед погружением надо?

— Не надо. Разминка может дать противоположный эффект: человек вспотеет и потом простынет. Мы иногда делаем это для телевидения: бегаем, прыгаем, кувыркаемся на льду. Но это мы, люди подготовленные. Мы же не только моржуемся, но и в спортивных соревнованиях участвуем круглый год, дружим с финнами, латышами, эстонцами, англичанами — любителями купания в зимней воде. У меня друзья есть и в Чили, и в Австралии, и — вы удивитесь — парни из Африки постоянно к нам приезжают! Наша команда называется «Моржи Екатеринбург» или «Моржи Спарта». Мы обычно для купания сами готовим прорубь: выпиливаем лёд, вытаскиваем его, дорожки делаем длиной 25 метров, а то и две, если соревнования.

— А что посоветуете обычным людям — как в морозы не простудиться?

— У человека на морозе в первую очередь замерзают конечности и голова. Поэтому — варежки вместо перчаток, тёплые шапка и обувь. На горло — шарфик, под кофту футболку или майку, лёгкую, но хлопчатобумажную, чтобы к телу прилегала и сохраняла тепло. Если стоите и начинаете замерзать, попрыгайте. Очень эффективное упражнение. Это разгонит кровь, и ногам станет тепло. Двигайтесь, не стойте. И помните: не бывает плохой погоды, бывает неподходящая одежда…

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

Сюжет

Здоровье уральцев Здоровье уральцев
Каждую последнюю пятницу месяца «ОГ» рассказывает о том, как сохранить здоровье, отвечает на вопросы читателей, сообщает последние новости из сферы здравоохранения.

Новое в рубрике Общество

51 минуту назад

И в прорубь с головой…
Уральские любители зимнего плавания в проруби на Шарташе сыграли в водное поло.

53 минуты назад

Московская фирма банкротит «Уралтрансмаш»
В Cвердловский арбитражный суд подано заявление о признании банкротом АО «Уралтрансмаш»

56 минут назад

В Областной детской больнице — новый главный врач
Пост руководителя главной клиники для подрастающего поколения в Свердловской области занял Олег Аверьянов, до этого возглавлявший Детскую городскую клиническую больницу №11 Екатеринбурга.

час назад

Здравствуй, Дедушка Мороз! Пишет тебе Любовь Малямова*.
Здравствуй, Дедушка Мороз! Пишет тебе Любовь Малямова*. В этом году мы ввели новый подход по организации медицинской реабилитации детей, подготовлены нормативные документы, появилась новая специальность — врач-реабилитолог, оснащены и готовы принять пациентов на реабилитацию несколько медучреждений.

час назад

Упаковки дешёвых лекарств «похудеют»
Минздрав России разработал проект постановления, по которому предлагается изменить правила государственной регистрации предельных отпускных цен, назначаемых производителям на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП). Документ опубликован 13 декабря на федеральном портале проектов нормативных актов.

час назад

У медсестёр в ОДКБ №1 появились зачётные книжки
В Областной детской клинической больнице №1 ввели зачёты для среднего медперсонала. Теперь каждые полгода медсёстры, фельдшера, акушерки и лаборанты будут демонстрировать свои знания экспертной группе.

час назад

Травяные напитки не столь безвредны, как кажется
Травяные чаи сегодня можно увидеть не только в аптеках, но и в обычных супермаркетах. И в разгар сезона простуд волей-неволей взгляд обращается в их сторону: «А вдруг помогут иммунитет укрепить, от заразы уберегут»…

час назад

Алексей Миронов, начальник СвЖД: «Мы стремимся предложить такие услуги, чтобы предприятия могли развиваться, пассажиры получали больше комфорта, а государство — комплексный эффект от железнодорожных перевозок»
Снижение активности на мировых рынках и общее сжатие экономики заставляет производителей товаров и услуг искать возможности увеличить ценность своего продукта для клиента

час назад

Тагильская художница слепила шоколадного Путина
В Нижнем Тагиле набирает популярность «политический» шоколад ручной работы

19 часов назад

16 лет назад в Екатеринбург "пришли" каменные декабристы
В 2000 году в Екатеринбурге на пересечении улиц 8 Марта и Декабристов открыли памятник в честь 175-летия восстания на Cенатской площади в Петербурге.

Последние новости
Что было раньше