И в прорубь с головой…

Василий Ястребов — главный идейный вдохновитель и организатор первого турнира ледового водного поло. Фото: vk.com

Опубликовано в №234 от 15.12.2016

Такой необычный турнир — именно турнир, поскольку сражались за победу четыре команды, организовала Федерация зимнего плавания Свердловской области. На первенство Екатеринбурга по водному поло заявилась дюжина горячих спортсменов.

Правила этой игры пока сырые, их моржи придумали сами. Каждый период длится пять минут, за которые участникам нужно забить как можно больше голов. Главное условие — не хватать соперников руками и не отбирать мяч силой. Ведь в ледяной воде были и хрупкие дамы. Бить по воротам моржи имеют право лишь с середины проруби и ближе. В водном поло, понятно, побеждают самые меткие. А в ледяном горячем омуте, оказывается, ещё и рыбы водятся. Президент федерации Василий Ястребов рассказал «ОГ», что во время поединков им очень мешали… карпы, которые буквально путались под ногами и цеплялись за руки.

— Иные не выдерживали, выскакивали из воды, — говорит Василий Геннадьевич. — Но за выход из игры никого не наказывали, здесь главное — участие. Просто надо понимать, что твоя команда остаётся в меньшинстве, но и насиловать себя не стоит. Надо сказать, что с каждым годом моржей в Екатеринбурге становится всё больше. Но мы себя вообще-то моржами не считаем. На наш взгляд, моржи — те, кто окунулся, поплескался и вылез. Это тоже здорово и полезно. Но мы — любители именно зимнего плавания. После пробной ледовой битвы объявилось столько желающих присоединиться, что мы решили провести 24 декабря уже межрегиональный турнир. Пригласили принять участие в соревнованиях представителей восьми городов области, а также моржей из Тюмени, Челябинска и Миасса…

После удачного броска надо организовывать новую атаку, в поло побеждает самая меткая команда. Фото: vk.com

— Общеизвестно, что купание в проруби очень полезно для здоровья, это особенно актуально в нынешнюю студёную зиму. А как стать моржом? Говорят, надо начинать с обливания холодной водой, закаливания.

— Это тоже полезно. Но я считаю, что надо просто проверить своё здоровье и сразу — в прорубь с головой, есть же такое выражение. Сначала немного быть в воде и постепенно наращивать. Мой рекорд — 21 минута, но расти ещё есть куда. На купание надо приезжать обязательно одетым по погоде: если вы мёрзнете на улице, вряд ли захочется нырять в ледяную воду. Мы плаваем на Шарташе по вторникам, четвергам и субботам. В субботу больше всего народу приезжает. Человек по 150 набирается. Но народ приходит не в одно и то же время, а подтягивается в течение двух-трёх часов, кому как удобнее. Возрастных ограничений нет, есть и дети, и старики, и беременные женщины. Самой маленькой девочке, из тех семей, которые регулярно бывают, семь лет. Она ходит в первый класс. Есть у нас и пожилые, дед Витя, например, ему 79 лет.

— А бегать, разминаться перед погружением надо?

— Не надо. Разминка может дать противоположный эффект: человек вспотеет и потом простынет. Мы иногда делаем это для телевидения: бегаем, прыгаем, кувыркаемся на льду. Но это мы, люди подготовленные. Мы же не только моржуемся, но и в спортивных соревнованиях участвуем круглый год, дружим с финнами, латышами, эстонцами, англичанами — любителями купания в зимней воде. У меня друзья есть и в Чили, и в Австралии, и — вы удивитесь — парни из Африки постоянно к нам приезжают! Наша команда называется «Моржи Екатеринбург» или «Моржи Спарта». Мы обычно для купания сами готовим прорубь: выпиливаем лёд, вытаскиваем его, дорожки делаем длиной 25 метров, а то и две, если соревнования.

— А что посоветуете обычным людям — как в морозы не простудиться?

— У человека на морозе в первую очередь замерзают конечности и голова. Поэтому — варежки вместо перчаток, тёплые шапка и обувь. На горло — шарфик, под кофту футболку или майку, лёгкую, но хлопчатобумажную, чтобы к телу прилегала и сохраняла тепло. Если стоите и начинаете замерзать, попрыгайте. Очень эффективное упражнение. Это разгонит кровь, и ногам станет тепло. Двигайтесь, не стойте. И помните: не бывает плохой погоды, бывает неподходящая одежда…