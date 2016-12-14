Как проверить, верная ли сумма указана в квитанции за тепло?

Фото: Алексей Кунилов

Опубликовано в №234 от 15.12.2016

На Среднем Урале изменилась система расчёта оплаты теплоснабжения. До июля 2016 года ежемесячная сумма была фиксированной и зависела от среднемесячного объёма энергии, который высчитывался на основе показателей прошлого года. Как писала «ОГ» в номере за 6.12.2016, теперь сумма каждый месяц будет меняться и зависеть от фактического объёма потреблённой энергии. Чем ниже температура за окном, тем выше температура теплоносителя, тем выше «ценник» в квитанции.

Порядок начисления платы за услугу отопления определяется постановлением правительства РФ №354 (его же называют «Правило 354»). При определении размера платы потребителя за тепло объём коммунального ресурса распределяется между всеми жилыми и нежилыми помещениями в многоквартирном доме пропорционально размеру квартир.

Чтобы узнать размер платы собственника за отопление, необходимо:

Объём потреблённой во всём доме за месяц энергии умножить на общую площадь квартиры. Разделить результат на площадь всех жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме. Полученную сумму умножить на тариф за коммунальный ресурс. При этом в платёжном документе управляющая компания в строке «Отопление» (графа «Виды услуг») в обязательном порядке указывает, какой именно ресурс использовался при отоплении квартиры (например, газ или электричество), объём потреблённого ресурса, единицу измерения топлива, тариф и размер платы, начисленный за расчётный период.

Например, необходимо посчитать, сколько должен заплатить за отопление владелец квартиры площадью 50 квадратных метров, при том, что общая площадь всех помещений в его многоквартирном доме — 3800 квадратных метров. За месяц в этом многоквартирном доме было потреблено 14 000 кубометров газа, а установленный тариф на газ — 3,69 рубля за кубометр. По формуле можно высчитать сумму для конкретной квартиры: (14000 * 50 / 3800) * 3,69 = 679,74 рубля.

В большинстве квартир сейчас не установлены индивидуальные приборы для определения потреблённого коммунального ресурса на отопление квартиры, поэтому его объём определяется по общедомовому прибору учёта. Однако жильцы к нему доступа не имеют. Снимать показания с прибора ежемесячно приходят сотрудники управляющей компании в период с 23 по 25 число текущего месяца. И в «Правиле 354» прописано, что потребитель может потребовать у УК возможность ознакомиться со сведениями о показаниях коллективных приборов учёта. Это ему обязаны предоставить в течение одного рабочего дня со дня обращения.