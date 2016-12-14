В Свердловской области вручены награды лучшим благотворителям 2016 года

Фото: Александр Зайцев

Опубликовано в №234 от 15.12.2016

Вчера в Доме Севастьянова традиционной церемонией награждения лучших благотворителей закончились Дни милосердия, которые уже в 21-й раз прошли в области. Вклад только производственных предприятий региона в благотворительные акции составил 9 млрд рублей. Главная награда «Лучший благотворитель 2016 года» присуждена АО «Уралэлектромедь». Почётный знак директору предприятия Владимиру Колотушкину(слева) вручил вице-губернатор Павел Креков.