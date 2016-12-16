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75 лет назад в Свердловске выпустили «башмаки» для танков

16 декабря 2016, 00:00 / Общество
Изначально Свердловский завод РТИ располагался в здании мясокомбината на улице Титова, 19. Позднее переехал на новые площади — на улицу Монтёрскую, 3, где и находится по сей день. Автор фото неизвестен

Изначально Свердловский завод РТИ располагался в здании мясокомбината на улице Титова, 19. Позднее переехал на новые площади — на улицу Монтёрскую, 3, где и находится по сей день. Автор фото неизвестен

  • Опубликовано в №235 от 16.12.2016 

В 1941 году Свердловский завод резиновых технических изделий (РТИ) выпустил первую продукцию — катки и башмаки для танков.

Создание завода резиновых технических изделий в столице Урала было связано с началом Великой Отечественной войны. В Свердловск в первые же месяцы военных действий были эвакуированы сразу три завода: «Красный резинщик» из Киева, «Каучук» из Москвы и «Красный треугольник» из Ленинграда. Оборудование разместили в недостроенном здании (не было окон, закрывали их тканью) мясокомбината на Титова, 19 и срочно стали его настраивать. Наконец, в ночь с 15 на 16 декабря заработали прессы цеха № 2 и выдали первую продукцию — это были катки и башмаки для танков.

Во время войны завод был практически единственным в стране предприятием, поставлявшим резиновые технические изделия для орудий, танков, самолётов, а также противогазные маски и клапаны для противогазов. На нём тогда трудилось около двух тысяч человек.

Девушки на заводе РТИ в годы войны стали главной ударной силой. Многим из них было по 16-18 лет. Автор фото неизвестен

В конце 1950-х РТИ без остановки производства переехал на новые площади — на улицу Монтёрскую, 3. Это позволило расширить производство, например, был сдан в эксплуатацию первый в стране корпус широких транспортных лент. В результате страна отказалась от их импортных аналогов, а завод был награждён орденом Трудового Красного Знамени.

Сегодня Уральский завод РТИ сохраняет статус одного из важнейших в стране предприятий резиновых технических изделий.

— Большую часть продукции изготавливаем в рамках государственного оборонного заказа — трудимся на обороноспособность страны. Практически вся техника, которая летает, ездит и плавает, оснащена нашими изделиями, — рассказал генеральный директор Уральского завода РТИ Сергей Фомин.

Однако, по словам Сергея Викторовича, сейчас завод переживает не лучшие времена. Состояние экономики страны отразилось и на работе РТИ. Руководство предприятия следует доктрине «от выживания — к развитию» и делает всё возможное, чтобы завод смог отметить ещё не один крупный юбилей.

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