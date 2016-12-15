Сохранить жизнь малышам

Опубликовано в №235 от 16.12.2016

Россия обогнала США и страны Европы, входящие во Всемирную организацию здравоохранения, по сохранению жизни младенцам. Об этом сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова 14 декабря на рабочей встрече с Владимиром Путиным.

Уровень младенческой смертности за 10 месяцев 2016 года в России снизился на 11 процентов и составил 5,9 промилле (случаев на тысячу детей, родившихся живыми). В то время, как в Европейском регионе ВОЗ он варьируется между 6,5 и 6,6, а в США составляет 6,6 промилле.

По данным министерства здравоохранения Свердловской области, в нашем регионе ситуация ещё лучше, чем в России в целом.

— Сейчас у нас показатель младенческой смертности 5,6 промилле, хотя по дорожной карте должен быть 6,2. Самый главный наш принцип — вовремя доставить беременную в учреждение, где ей и будущему малышу смогут оказать необходимую помощь. Особое внимание уделяем выхаживанию детей, родившихся с экстремально малой массой тела. Развита и хирургия новорождённых, — рассказала «ОГ»главный педиатр региона Любовь Малямова.