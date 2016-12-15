Пополнилось число обладателей знака «Екатеринбургское качество»

На процедуре присвоения знака качества предприятия стараются показать всю линейку продукции. Фото: Николай Королёв

Опубликовано в №235 от 16.12.2016

На днях в мэрии Екатеринбурга прошло заседание координационного совета по присвоению знака «Екатеринбургское качество». Свою продукцию и услуги представили пять предприятий. Нужно сразу сказать — получить такой значок на свою продукцию ой как непросто. Присуждается он уже более десятка лет — с 2005 года, но на сегодняшний день только 84 предприятия и около 120 наименований продукции могут им похвастаться.

На выставочном столе разложен шикарный генеральский китель, а рядом — простенькие хлопчатобумажные майки и футболки, за дверью зала ждёт своей очереди актёр в костюме придворного 18-го века, на столике у входа разложены буклеты. Задача претендентов — показать товар лицом, чтобы все убедились, что качество действительно высокое.

Когда в 2003 году обсуждались критерии присвоения знака, сразу было заявлено, что продукция предприятий областного центра, расположенного на границе частей света, должна соответствовать девизу: «Уральское — значит, отличное». Вот, например, на состоявшемся координационном совете рассматривалась заявка одного из екатеринбургских предприятий в номинации «Изделия трикотажные бельевые из хлопчатобумажной пряжи, мужские и женские». Продукция непременно должна соответствовать техническим регламентам Таможенного союза, иметь сертификаты по санитарным, токсикологическим и ещё десятке норм не только самих изделий, но и сырья, из которого их изготавливают. Оцениваются также технология, оборудование и квалификация персонала. Думаете, всё? Кроме этого рассматривается, как предприятие свою продукцию продвигает на рынок, есть ли претензии от поставщиков, есть ли рекламации от покупателей. Учитываются награды от выставок в России и за рубежом, мнения о товаре, услуге или предприятии от значимых зарубежных экспертных организаций.

Кстати Ряд производимых товаров, отмеченных знаком «Екатеринбургское качество», не имеет аналогов в мире. Например, логические контроллеры, выпускаемые на одном из городских предприятий. Они используются в высокотехнологичных отраслях промышленности, даже на оборудовании для атомных электростанций. До сих пор никто не смог повторить их логическую схему. Около 60 процентов продукции предприятие поставляет на экспорт в США, Германию, Китай и другие страны.

Знак могут отозвать, как это было с одним из видов молочной продукции, когда организации, защищающие права потребителей, начали фиксировать фальсификат. Знак «Екатеринбургское качество», кстати, не присваивается предприятиям, занимающимся розничной торговлей или предоставляющим услуги общественного питания. В 2014 году на получение знака претендовало крупное предприятие, специализирующееся на молочной продукции и имеющее филиалы во многих российских регионах.

— Мы отказали этой компании: если бы дело касалось только Екатеринбурга, можно было бы вести речь о контроле и ответственности, но мы не в состоянии контролировать, что происходит на чужой территории. Дискредитировать знак мы не хотим, — обосновала позицию координационного совета председатель комитета по товарному рынку мэрии Екатеринбурга Елена Чернышёва.

На этот раз заявки оценивали: член экспертного совета Национальной театральной премии «Золотая маска», доцент Гуманитарного университета Наталия Курюмова, начальник отдела сертификации промышленной продукции ООО УЦСИ «Уралсертификат» Татьяна Буланова, и.о. директора МБУ «Центр защиты потребителей» Янина Голубева, член Международной ассоциации художественных критиков (AICA) при ЮНЕСКО, доцент УрФУ Тамара Галеева.

Важно Знак качества размещается на бирках или ярлыках товара, а также упоминается при презентации услуги, например, на рекламных буклета.

По результатам рассмотрения знак «Екатеринбургское качество» был присвоен:

Программе «Организация туров и экскурсии из Екатеринбурга в «Парк сказов» предприятия «ТурЭкспоСервис» ТК «Детское бюро путешествий»;

Программе «Экскурсия на трамвае «Екатеринбург по-немецки» предприятия «Эльтранс»;

Программе «Образовательные услуги (художественное образование)» МАУК ДО «Детская школа искусств № 5»;

Программе «Экскурсионное обслуживание посетителей» МБУК «Музей истории Екатеринбурга»;

Программе «Изделия трикотажные бельевые из хлопчатобумажной пряжи мужские и женские» предприятия «Илар».

Полный список предприятий, которые удостоены знака «Екатеринбургское качество»: