«ОГ» отблагодарила почтальонов

Награждение почтальонов-победителей ноябрьского конкурса по сложившйся традиции прошло в редакции "ОГ". Фото: Алексендр Зайцев

Опубликовано в №235 от 16.12.2016

Четыре месяца длится конкурс «Подписка «ОГ»-2017», учреждённый «Областной газетой» и Управлением федеральной почтовой связи Свердловской области — филиалом ФГУП «Почта России». Ежемесячно редакция награждает победителей по подписке на новый продукт редакции — социальную версию газеты с тематическими вкладками.

Первыми победителями по итогам сентября стали почтальоны Любовь Сотникова из города Нижние Серги, Татьяна Трифонова из посёлка Восточный и Татьяна Бабайлова из села Курдюково. В октябре лучшего результата достигли начальники ОПС Ольга Мантурова из города Камышлова и Галина Галактионова из посёлка Пуксинка (Серовский почтамт) а также почтальон из Ирбита Ирина Фуфачёва.

По итогам ноября передовиком стала начальник отделения почтовой связи «Пышма-1» (Камышловский почтамт) Анна Текутьева, которая подписала на новую версию «ОГ» 36 жителей посёлка городского типа Пышма.

Принимая в подарок от редакции микроволновку, Анна Михайловна сказала, что работа на почте, которой она посвятила более 20 лет, всегда была ей в радость.

— Надо действовать по принципу: если гора не идёт к Магомету, то нужно самому идти к горе, — делится секретами Текутьева. — Я не ленюсь сама ходить по предприятиям, предлагая подписаться на «ОГ», и люди охотно выписывают газету. Недавно я даже педсовет посетила в местной школе — учителя, узнав о новом продукте редакции, с удовольствием подписались на год. Вообще, «Областная» всегда пользовалась в нашем районе популярностью.

Второе место поделили между собой начальник ОПС посёлка Кузнецовский (Талицкий почтамт) Лидия Александрова и оператор связи из посёлка Восточный (Серовский почтамт) Оксана Резяпкина. Они подписали по 15 человек на «ОГ». В подарок почтовики получили по мультиварке.

Все победительницы отмечают, что их земляки-подписчики считают «Областную газету» другом, без которого уже невозможно представить свой дом.

Победитель в ноябре Анна Текутьева (справа) со своим заместителем Еленой Лаврушкиной были вчера в гостях у «ОГ». Фото: Александр Зайцев