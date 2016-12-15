Чудо мысли

На фестивале команды инженеров-школьников собирали и программировали роботов без всякой помощи взрослых педагогов. Фото: Александр Зайцев

Опубликовано в №235 от 16.12.2016

Тренажёр глазомера, кроваткоукачиватель, робот для тушения пожара — эти разработки выполнили дети. Собственноручно смонтировали и привезли на конкурс в Екатеринбург. В первом областном фестивале изобретений, робототехники и инженерных технологий приняли участие более 1 500 детей.

Ученики школ занимаются по программе «Уральская инженерная школа» в разных муниципалитетах Свердловской области. И все — ясное дело — мечтают стать инженерами. На радость промышленных предприятий региона.

— Я бы хотел быть программистом, — говорит 9-летний Глеб Сергиевский. Он изучает робототехнику на Уралмаше в Екатеринбурге. — Мне нравится конструировать разные приспособления и придумывать для них программы, чтобы они работали.

На «Технорегионе» Глеб вместе со своим товарищем Матвеем Сафьяном во время соревнований по заданию жюри изготовил робота «Рисовалкина» — он сам рисовал зигзаги. Школьники получили за своего робота второе место. Шестиклассник из школы №167 Екатеринбурга Виталий Попов, который изучает инженерное дело в Доме детского творчества Октябрьского района, представлял «коллегам» тренажёр глазомера. С виду — это абсолютно заводская вещица с электронным экраном, переключателями режима, возможностью ввода значений и даже… с ультразвуковым датчиком измерения расстояний.

— Ты, наверное, сам к нему программу написал? — интересуюсь у 12-летнего подростка.

— Конечно, написал программу, — соглашается Виталий. — Но я и весь этот аппарат от начала до конца изготовил.

— Нет, ну коробку к нему ты точно готовую взял из какого-нибудь конструктора? — уточняю я. Не замечая, как выражаю недоверие умельцу. И недоверие, как выясняется, абсолютно напрасное.

— Корпус для аппарата тоже сам изготовил, — скромно сообщает шестиклассник. И объясняет, каким именно образом он создал прибор. — Сделал чертёж 3D-модели, загрузил его в программу, а 3D-принтер напечатал части корпуса из пластика. Экран использовал от старого сотового телефона. Затем написал программу для микроконтроллера, подсоединил ультразвуковой датчик измерения расстояний и собрал схему питания.

Аппарат отлично работает. Прикидываешь расстояние между предметами, вводишь их. Затем переключаешь на режим измерения — датчик выдаёт настоящее расстояние. Оцениваешь ошибку и тренируешься дальше. Обыкновенное чудо детской инженерной мысли. А Виталию уже не терпится приступить к изготовлению следующего изобретения:

— Вот бы самому сделать детский инженерный конструктор наподобие «Лего» для изготовления программируемых роботов!

Судя по всему, школьник озадачился импортозамещением. И его как будто услышал Константин Шевченко, директор Свердловского областного дворца молодёжи — именно под эгидой этого учреждения в регионе действуют более 40 площадок детского технического творчества, где реализуется областная программа «Уральская инженерная школа».

— Надо, чтобы вы уже сейчас учились решать задачи, которые ставит реальное производство в нашей стране, — обратился к участникам фестиваля Константин Шевченко.

Авторы самых лучших проектов, представленных на «Технорегионе», летом поедут в Сочи, в «Сириус», на профильную смену для изобретателей-школьников.

Изобретение Виталия Попова хоть сейчас могут использовать при тренировке глазомера и снайперы, и конструкторы, и разведчики. Фото: Лариса Хайдаршина