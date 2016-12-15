Финансирование медицины увеличится на 400 миллиардов рублей

Опубликовано в №235 от 16.12.2016

В интервью пяти ведущим телеканалам председатель правительства РФ Дмитрий Медведев сообщил, что в будущем году финансирование российского здравоохранения увеличится на 400 млрд рублей.

— Что касается бюджета здравоохранения, то он у нас не падает, а растёт. Если в этом году он составляет приблизительно 2,6 трлн рублей, то в следующем бюджет здравоохранения будет уже около 3 трлн рублей. В 2018 году он будет составлять приблизительно 3 трлн 150 млрд рублей, а в 2019-м — 3 трлн 250 млрд рублей, — сказал Дмитрий Медведев.