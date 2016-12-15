Дорогой Дед Мороз! Пишет тебе Татьяна ДЕМЕНОК*.

Опубликовано в №235 от 16.12.2016

В этом году усилиями застройщиков и риелторов удалось не обрушить рынок продаж жилья, чтобы люди могли купить себе дом. Удалось в общероссийском масштабе, с использованием опыта Уральской палаты недвижимости, организовать профессиональное сообщество риелторов. В этом году мы провели в Екатеринбурге юбилейный XX Всероссийский конгресс риелторов, и на нём в сложной и жаркой дискуссии удалось утвердить профессиональные стандарты и приступить к разработке проекта федерального закона «О риелторской деятельности». Дед Мороз, в наступающем году хочу попросить у тебя, чтобы наша экономика стабилизировалась, чтобы доходы населения увеличились. Очень хочется, чтобы у риелторов наконец появился закон, который защитит наше сообщество от недобросовестных участников, чтобы каждый человек, обратившийся к риелтору, знал, что он пришёл к честному, знающему и способному профессионалу, работающему ответственно и с понятной комиссией.

*Уроженка Невьянска, президент Российской гильдии риелторов.