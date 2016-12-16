25 свердловчан получили госнаграды

Фото: Алексей Кунилов

Опубликовано в №236 от 17.12.2016

Вчера губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил госнаграды 25 свердловчанам — работникам предприятий, медучреждений, деятелям культуры и спорта. Среди них почётное звание «Заслуженный экономист РФ» получила замминистра финансов Свердловской области Наталья Лобанова.

Наталья Николаевна занимается финансово-бюджетной политикой. За пять лет при её личном участии министерство разработало шесть проектов областных законов, а в курируемых ею отраслях были утверждены 11 областных программ.

— Её наградили званием заслуженного экономиста действительно неслучайно, — сказала «ОГ» заместитель губернатора — министр финансов региона Галина Кулаченко. — Наталья Николаевна курирует очень значимое направление, которое можно назвать «народное хозяйство» — это вопросы финансирования ЖКХ, благоустройства, дорожный комплекс. На ней замыкаются самые тяжёлые проблемы. В Свердловской области очень немного специалистов такого уровня, как она.