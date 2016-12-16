Общественники сверили планы на Год экологии

Опубликовано в №236 от 17.12.2016

Вчера в Екатеринбурге прошёл Гражданский форум Свердловской области «Сила Урала — 2016». Более 500 делегатов подвели итоги уходящего года и определили направления общественной деятельности в 2017 году. Особое внимание уделили роли волонтёрского движения и работе некоммерческих организаций.

— С каждым годом всё больше гражданские активисты принимают участие в решении вопросов экологической безопасности: очищают берега водохранилищ, убирают несанкционированные свалки, высаживают деревья. Я надеюсь, что благодаря повышению роли гражданского общества и утверждению 2017 года Годом экологии мы станем «законодателями мод» и сможем привлечь к решению этих вопросов много уральцев, — заявил президент Уральской ассоциации экологически ответственных предприятий Михаил Беленький.