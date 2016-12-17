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82 года назад институту, где потом учился Ельцин, присвоили имя Кирова

17 декабря 2016, 00:00 / Общество
Летом, когда студенты получают дипломы о высшем образовании, памятник Кирову напротив университета получает конфедератку и мантию. Фото: media-cdn.tripadvisor.com

Летом, когда студенты получают дипломы о высшем образовании, памятник Кирову напротив университета получает конфедератку и мантию. Фото: media-cdn.tripadvisor.com

  • Опубликовано в №236 от 17.12.2016 

В 1934 году Уральский индустриальный институт, впоследствии ставший политехническим (УПИ), получил имя Сергея Кирова.

Первый секретарь Ленинградского областного и городского комитетов Всесоюзной коммунистической партии (большевиков) и секретарь Центрального комитета ВКП(б) Сергей Миронович Киров был убит 1 декабря 1934 года. Всего через несколько дней после этого именем революционера и политического деятеля был назван город Вятка, а затем имя было присвоено группе островов в Карском море, крейсеру Балтийского флота, серии электровозов, предприятиям, армейским частям и учебным заведениям… Среди последних оказался и Уральский индустриальный институт.

Сергей Киров не имел никакого отношения к этому высшему учебному заведению молодой советской страны. Просьбу о присвоении имени погибшего революционера руководство вуза направило в Москву почти сразу же после трагедии. Президиум Центрального исполнительного комитета Союза Советских Социалистических Республик эту просьбу удовлетворил, о чём есть специальная запись в протоколе заседания № 114 от 17 декабря 1934 года.

В 1948 году Уральский индустриальный институт был переименован в политехнический (УПИ), а 4 декабря 1992-го — преобразован в Уральский государственный технический университет (УГТУ). При этом преобразовании имя Кирова из названия вуза исчезло…

В 1935 году на площади перед институтом установили первый памятник Кирову. Композиция была подарком авторов московских художественных мастерских. Памятник был изготовлен из недолговечных материалов, поэтому его требовалось постоянно реконструировать. Саму площадь также назвали именем революционера. Во время реконструкции площади в 1982 году вместо старого памятника установили новую, более массивную композицию — уже на гранитном пъедестале (скульптор М. Пушкин).

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