Ветераны в Свердловской области получили деньги на покупку жилья

Опубликовано в №236 от 17.12.2016

Девять жителей Среднего Урала — ветераны Великой Отечественной войны — получили бюджетные деньги на улучшение жилищных условий.

Как сообщает департамент информационной политики губернатора, федеральный бюджет дополнительно выделил Среднему Уралу 14,4 миллиона рублей для покупки нового жилья ветеранам Великой Отечественной войны. Благодаря этому в новые квартиры или дома смогут переехать девять фронтовиков из Екатеринбурга, Красноуфимска, Новоуральска, Нижних Серёг, Нижнего Тагила и Каменского городского округа.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашевдержит под личным контролем все вопросы, связанные с социальной поддержкой ветеранов. За последние годы на Среднем Урале свои жилищные условия при помощи государства смогли улучшить около шести тысяч ветеранов Великой Отечественной войны. Люди, заслужившие уважение соотечественников, либо купили новые квартиры, либо расширили жилплощадь, либо приобрели частные дома в сельской местности.