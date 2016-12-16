Дорогой Дед Мороз! Пишет тебе Борис ЛОЗОВСКИЙ*.

Опубликовано в №236 от 17.12.2016

В уходящем году наши студенты уже в который раз доказали высокий уровень своей подготовки — выиграли несколько профессиональных конкурсов регионального и всероссийского масштабов. Привезли с практики от руководства изданий, где работали, блестящие отзывы. Это не может не радовать сердца педагогов высшей школы.

Дед Мороз! Хочу попросить у тебя только одного: чтобы в наступающем году в средствах массовой информации было больше журналистики. Речь идёт и о местных, уральских СМИ, и о федеральных, и об изданиях других стран.

* Борис Николаевич Лозовский — декан департамента «Факультет журналистики» Института гуманитарных наук и искусств Уральского федерального университета.