Кандагарские пленники

Фильм сняли в 2010 году. Он был основан на рассказах и дневниках Владимира Шарпатова, которые он вёл в Афганистане. По мнению прототипа главного героя, сюжет соответствует действительности процентов на 90. Кадр из фильма «Кандагар». Режиссёр Андрей Кавун

Опубликовано в №236 от 17.12.2016

В основе фильма «Кандагар» о побеге экипажа российского самолета из афганского плена — реальная история. В августе 1995 года Ил-76 был принудительно посажен на афганский аэродром, 378 дней экипаж находился в плену у талибов. Герой России Владимир Шарпатов, ставший прототипом главного героя фильма, на этой неделе приезжал в Екатеринбург на встречу со студентами. Он рассказал «ОГ», что осталось за кадром и зачем понадобились талибам лётчики-пленники.

— С какой целью талибы захватили самолёт?

— Так они показали своим согражданам, что Россия поддерживает Кабул, и использовали это для привлечения новых воинов в ряды Талибана. Авиация правительства Афганистана перестала бомбить Кандагар, так как боялась разбомбить наш самолёт. Талибов на тот момент никто не признавал, а тут стали ездить иностранные делегации, и представители этого движения стали известны на весь мир.

Даже Совет Безопасности ООН дважды выдвигал требования освободить наш экипаж. А главное, талибы за-явили: если не прекратятся российские поставки оружия и боеприпасов Северному альянсу, самолёт взорвём, экипаж уничтожим.

— В фильме показан конфликт между командиром и экипажем, в действительности тоже было противостояние?

— В кино об этом один эпизод, на деле отношения были гораздо хуже. Я — гражданский лётчик, работал в «Тюменских авиалиниях». Полёты в другие страны начал совершать в 1991 году, когда швейцарская фирма «Метро Карго» взяла в аренду российские самолёты вместе с экипажами. Базировались мы в Люксембурге, там было 12 наших самолётов. Летали по всему миру, нам хорошо платили. Возили народно-хозяйственные товары, гуманитарную помощь, а также военные грузы, в том числе в районы боевых действий. Невольно становились свидетелями известных событий. Однажды, например, летели в Саудовскую Аравию, но сесть не смогли. Когда мы сообщили, что кончается топливо, нам разрешили приземлиться в Джидде, чтобы заправиться. Видим, на взлётно-посадочных полосах тяжёлые американские самолёты. Это начиналась операция по разгрому иракской армии «Буря в пустыне».

В 1993 году в Австрии мне в самолёт загрузили ящики общим весом 45 тонн. По документам — охотничьи ружья. Груз предназначался для Северного Йемена. Вскоре началась война между Северным и Южным Йеменом. Северный победил, полагаю, благодаря «охотничьим ружьям». Другой раз доставляли боевые машины пехоты в Республику Сьерра Леоне (Западная Африка). Там нас чуть не расстреляли, обвиняя в том, что мы работаем на два фронта: на правительство и на повстанцев.

Позже я перешёл работать в Казань и стал совершать перевозки с экипажем из Татарстана. Я не рассказывал про прежние полёты. Мы работали в фирме Виктора Бута, который сейчас в американской тюрьме. Совершали рейсы из Арабских Эмиратов в Афганистан, возили разные товары, топливо, однажды доставили 34 тонны денег, ведь в Афганистане не было своего печатного станка. Вначале даже не знали, что там продолжается гражданская война, и полстраны захвачено талибами. Кстати, Кандагар и был центром Талибана. О политической ситуации узнали, когда, заночевав в Баграме, попали под бомбёжку. Нашему экипажу поручили выполнить несколько рейсов в Баграм из Албании. После двух успешных полётов Виктор Бут сказал: «Надо сделать ещё один, последний». Он, действительно, оказался последним. Когда загружали самолёт, второй пилот предупредил: «Патроны грузят». Я ответил: «Ну и что?» После полётов от фирмы «Метро Карго» патроны для меня были семечками. А когда нас взяли в плен, остальные члены экипажа (нас было семеро) заявили: «Ты виноват, зачем принял решение лететь?» Но у нас в правилах: если считаешь рейс опасным, обязан отказаться. Никто тогда не отказался лететь.

В 1996 году Владимиру Шарпатову было присвоено звание Героя России с вручением медали «Золотая звезда». Такой же награды удостоен второй пилот Газинур Хайруллин. Остальные члены экипажа были награждены орденами Мужества. Фото: Александр Зайцев

— Как произошёл захват самолёта?

— Летим. На связь выходит диспетчер: «Вам посадка в Кандагаре. Причина — досмотр груза». Мы не соглашаемся. А рядом — истребитель МиГ, и на взлёт готовится ещё один. Диспетчер кричит: «Последнее предупреждение. Открываем огонь». Приземлились. Допрашивал меня главный талиб Мулла Омар. Первую ночь провели в самолёте под охраной, вторую ночь — на бетоне под хвостом самолёта. Потом нас увезли в город. Круглосуточная охрана. Зенитка. Талибы предлагали принять мусульманство, говорили, что отпустят, если выучим их молитвы. Я выучил две, одну из них до сих пор помню, но это не помогло. Они пытались заставить нас работать на них, просили обучать их лётчиков, но мы отказались. Обещали судить судом шариата. Видя их интерес к самолёту, мы объяснили, что без техобслуживания на 50-градусной жаре машина выйдет из строя. Наш самолёт стоил 34 миллиона долларов, он был новый, полгода как с завода. Кстати, последние годы он возит пассажиров из аэропорта Кольцово. Может, и вам доведётся на нём полететь, обратите внимание: Ил-76ТД борт RA-76842. А нас тогда стали возить на аэродром для выполнения технических работ.

— Это дало какой-то шанс на побег?

— Сначала возили только часть экипажа, остальных оставляли в заложниках. А весной сменился начальник тюрьмы. Молодой начальник говорил по-английски, гораздо лучше к нам относился и оказался менее бдительным. Мы стали ездить всем экипажем и к тому времени разработали несколько планов побега. Первая попытка сорвалась. А 16 августа, выполнив плановые работы, стали убеждать талибов, что необходимо сделать прогонку двигателя. И вдруг отключилась подача топлива, пришлось ждать минут 40, пока двигатель остынет. А талибы ушли молиться, в самолёте оставили трёх автоматчиков. Мы, пользуясь случаем, запустили двигатели и вырулили на взлётную полосу. Талибы очухались, подскочили, хотели стрелять. Минут 40 мои ребята связывали им руки и ноги. Летели в Арабские Эмираты. Потому что до России далеко, и горы на пути, а мы решили уходить на малой высоте, где локаторы не заметят.

— Когда были в плену, страна оказывала вам поддержку?

— Два раза приезжала делегация МИДа, нами занимался глава Татарстана Минтимер Шаймиев. Наши жёны вместе с Шаймиевым написали письмо Клинтону, и он присылал своего представителя по Юго-Восточной Азии. Уже позже мы узнали, что в течение четырёх месяцев в России готовилась операция по нашему освобождению, но мы её опередили.

— О чём мечтали в плену?

— Моя внучка в то время была совсем маленькая, и я мечтал, как буду выдавать её замуж. В этом году мы сыграли свадьбу, а 21 ноября я стал прадедом.

— Как вы относитесь к фильму?

— С благодарностью. О каждом из Героев России нужно снимать фильмы и писать книги. Разве недостойны этого, например, свердловчане Игорь Родобольский или Сергей Воронин? Ведь звание Героя и даётся, чтобы этих людей знали и на них равнялись.