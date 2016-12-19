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Секрет кодирования

19 декабря 2016, 18:15 / Общество
Специально для открытого урока в рамках конкурса на губернаторскую премию Максим Новиков разработал квест-игру на тему кодирования информации. Фото: Алексей Кунилов

Специально для открытого урока в рамках конкурса на губернаторскую премию Максим Новиков разработал квест-игру на тему кодирования информации. Фото: Алексей Кунилов

  • Опубликовано в №237 от 20.12.2016

Максим Новиков, преподаватель информатики школы № 145 в Екатеринбурге, занял первое место в конкурсе на премию губернатора Свердловской области в номинации «Педагогический работник общеобразовательной организации». Несмотря на свой юный возраст, в школе он работает уже пять лет.

Максим стал подрабатывать в школе, которую сам когда-то закончил, ещё во время учёбы в Уральском федеральном университете на инженера информационных систем и технологий. Правда, сначала — в качестве инженера по обслуживанию техники. Но вскоре он заинтересовался и педагогикой.

Каждый урок информатики Максим Новиков старается сделать нестандартным — то квест ребятам предложит пройти, то оригинальные задачки задаст. Признаётся, что ответы на некоторые сам заранее не знает — вместе с учениками находит подходящее решение. Фото: Алексей кунилов

— Мне захотелось повлиять на учебный процесс. С самого начала я старался его разнообразить — разработал вместе с учениками несколько образовательных мультимедийных игр по разным предметам, — рассказывает Максим Новиков.

Ведёт уроки информатики Максим (а для школьников — Максим Юрьевич) в основном у старшеклассников. Говорит, что всегда хотел преподавать именно у 10 и 11-х классов, потому что с ними он «на одной волне», понимает, что сейчас актуально для молодёжи, в том числе и в плане новых знаний. Однако вначале немного боялся, что ученики не будут воспринимать его всерьёз — все-таки разница в возрасте не очень большая.

— Переживания рассеялись, когда я начал с ними работать как со своими сотрудниками, мы вместе стали выстраивать совместную деятельность, — вспоминает Максим. — Отношения у нас дружелюбные, и я стараюсь никогда не говорить, что я знаю больше их.

Для открытого урока в рамках конкурса на премию губернатора Максим разработал специальную квест-игру на тему кодирования информации.

— Я всегда хотел использовать квесты в обучении, мне кажется, что такой нестандартный подход влияет на мотивацию ученика, повышает интерес к предмету, заставляет его действовать, — рассказывает Максим.

Во время урока молодой учитель запустил квест на проекционной доске — появилась картинка с видом комнаты. Потом он поставил условие — из виртуальной комнаты необходимо выбраться. Управляя мышкой и клавиатурой, ребята искали подсказки, решали задачки на заданную тему. В итоге разгадали некий шифр и ввели его в кодовый замок. Такой урок, видимо, впечатлил не только учеников, но и экспертную комиссию конкурса.

У Максима Новикова это уже не первая крупная награда. Буквально в августе 2016 года он стал одним из победителей областного конкурса по повышению престижа учительской профессии, а в 2014 году занял первое место в городском конкурсе «Молодой педагог». По его мнению, такие педагогические состязания необходимы, чтобы проверить свои силы. Хотя признаётся — денежное вознаграждение не бывает лишним. Правда, на что потратить полученные 270 тысяч рублей, победитель пока не решил, но пообещал распорядиться ими с умом — хорошее качество для мужчины. К слову, Максим пока не женат и сердце его не занято, так что его смело можно считать завидным женихом.

Максим Новиков не только учит, но и учится — в аспирантуре Института математики и механики УрО РАН. С должности учителя уходить не намерен — ещё столько задумок, которые хотелось бы ему реализовать с учениками. Например, сейчас он придумывает, как шире внедрить мобильные технологии в образовательный процесс. И вместе с учениками разрабатывает приложение для смартфонов и планшетов, которое позволит школьникам с удовольствием заниматься самообучением.

Справка "ОГ"

Конкурс на соискание премий губернатора Свердловской области проводится с 2010 года для поддержки педагогических работников, повышения престижа профессии. Размер вознаграждения составляет 270 тысяч рублей за первое место, 220 — за второе, 160 - за третье. Всего в 2016 году губернаторской премией были отмечены 35 педагогов (15 — победители, занявшие первое, второе или третье места в разных номинациях, 20 — лауреаты). Награды педагогам по поручению Евгения Куйвашева вручил областной министр общего и профессионального образования Юрий Биктуганов.

Список победителей конкурса на премию губернатора Свердловской области педагогическим работникам

1 место (по 270 т.р.):

  • 1. Новиков Максим Юрьевич, учитель МАОУ «СОШ № 145 с углублённым изучением отдельных предметов», город Екатеринбург.
  • 2. Малашенко Ольга Владимировна, педагог дополнительного образования МБУ ДО «Дом детского творчества» Ленинского района города Екатеринбурга.
  • 3. Соверткова Ирина Владимировна, музыкальный руководитель ГКОУ СО «Новоуральская школа № 1.
  • 4. Цикина Марина Георгиевна, преподаватель ГАПОУ СО «Екатеринбургский автомобильно-дорожный колледж».
  • 5. Скотников Олег Александрович, воспитатель МАДОУ Новоуральского городского округа – «Детский сад комбинированного вида «Страна чудес».

2 место (по 220 т.р.):

  • 1. Никольская Ирина Владимировна, учитель МАОУ «Лицей № 130», город Екатеринбург.
  • 2. Шкапова Наталья Владимировна, воспитатель МАДОУ «Детский сад № 9 комбинированного вида», городской округ Первоуральск.
  • 3. Блинков Андрей Борисович, тренер-преподаватель МАОУ ДО «Центр творческого развития и гуманитарного образования «Гармония», Тавдинский городской округ.
  • 4. Егорова Ольга Вадимовна, учитель начальных классов ГБОУ СО «Центр психолого-медико-социального сопровождения «Речевой центр».
  • 5. Гадельшина Ольга Ивановна, преподаватель ГАПОУ СО «Екатеринбургский экономико-технологический колледж»

3 место (по 160 т.р.):

  • 1. Барт Иван Александрович, учитель МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 137», город Екатеринбург.
  • 2. Борисова Елена Владиславовна, воспитатель МАДОУ «Детский сад № 59 комбинированного вида», Кушвинский городской округ.
  • 3. Петрашень Олеся Евгеньевна, педагог дополнительного образования МАУ ДО «Городской Дворец творчества детей и молодежи «Одаренность и технологии», город Екатеринбург.
  • 4. Захарова Ольга Александровна, учитель-дефектолог ГКОУ СО «Екатеринбургская школа № 1».
  • 5. Сорокина Елена Александровна, преподаватель ГАПОУ СО «Екатеринбургский колледж транспортного строительства».

Лауреаты:

  • 1. Кунгурова Наталия Анатольевна, учитель информатики МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 54», Новоуральский городской округ.
  • 2. Пихтовников Анатолий Владимирович, учитель физики МАОУ «Лицей № 9», Асбестовский городской округ.
  • 3. Рябкова Елена Владимировна, учитель начальных классов МБОУ СОШ № 84, муниципальное образование «город Екатеринбург.
  • 4. Бажова Наталья Михайловна, учитель математики МАОУ «СОШ-лицей № 4 «Интеллект», Полевской городской округ.
  • 5. Пиляева Татьяна Степановна, воспитатель МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 60», Асбестовский городской округ.
  • 6. Фитё Елена Владимировна, старший воспитатель МАДОУ «Детский сад «Теремок», Асбестовский городской округ.
  • 7. Тренина Венера Кабировна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 146», муниципальное образование «город Екатеринбург».
  • 8. Корецкая Любовь Ивановна, инструктор по физической культуре МАДОУ «Детский сад № 2 «Колокольчик», Туринский городской округ.
  • 9. Калинина Ольга Анатольевна, педагог дополнительного образования МАУ ДО «Станция юных техников», Новоуральский городской округ.
  • 10. Сатюкова Ольга Александровна, педагог дополнительного образования ГАУ ДО СО «Дворец молодёжи», «город Екатеринбург».
  • 11. Сёмина Нина Ивановна, педагог дополнительного образования ГАУ ДО СО «Дворец молодёжи», муниципальное образование «город Екатеринбург».
  • 12. Ворошилова Ольга Владимировна, педагог дополнительного образования МАУ ДО «Дворец творчества», городской округ Красноуфимск.
  • 13. Мусина Ксения Александровна, учитель русского языка и литературы ГБОУ СО «Центр психолого-медико-социального сопровождения «Эхо», муниципальное образование «город Екатеринбург».
  • 14. Упорова Лилия Павловна, учитель физической культуры ГКОУ СО «Верхнепышминская школа-интернат имени С.А. Мартиросяна», городской округ Верхняя Пышма.
  • 15. Даукенова Светлана Владимировна, учитель начальных классов ГКОУ СО «Екатеринбургская школа-интернат № 11».
  • 16. Степанова Марина Владимировна, учитель начальных классов ГКОУ СО «Колчеданская школа – интернат», Каменский городской округ.
  • 17. Ламтева Наталья Викторовна, преподаватель ГАПОУ СО «Каменск-Уральский техникум торговли и сервиса».
  • 18. Ёлкин Игорь Яковлевич, преподаватель ГАПОУ СО «Екатеринбургский автомобильно-дорожный колледж».
  • 19. Бусыгина Ирина Владимировна, преподаватель ГБПОУ СО «Туринский многопрофильный техникум».
  • 20. Кулаков Дмитрий Витальевич, преподаватель-организатор ОБЖ ГАПОУ СО «Екатеринбургский экономико-технологический колледж».
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