Секрет кодирования

Специально для открытого урока в рамках конкурса на губернаторскую премию Максим Новиков разработал квест-игру на тему кодирования информации. Фото: Алексей Кунилов

Опубликовано в №237 от 20.12.2016

Максим Новиков, преподаватель информатики школы № 145 в Екатеринбурге, занял первое место в конкурсе на премию губернатора Свердловской области в номинации «Педагогический работник общеобразовательной организации». Несмотря на свой юный возраст, в школе он работает уже пять лет.

Максим стал подрабатывать в школе, которую сам когда-то закончил, ещё во время учёбы в Уральском федеральном университете на инженера информационных систем и технологий. Правда, сначала — в качестве инженера по обслуживанию техники. Но вскоре он заинтересовался и педагогикой.

Каждый урок информатики Максим Новиков старается сделать нестандартным — то квест ребятам предложит пройти, то оригинальные задачки задаст. Признаётся, что ответы на некоторые сам заранее не знает — вместе с учениками находит подходящее решение. Фото: Алексей кунилов

— Мне захотелось повлиять на учебный процесс. С самого начала я старался его разнообразить — разработал вместе с учениками несколько образовательных мультимедийных игр по разным предметам, — рассказывает Максим Новиков.

Ведёт уроки информатики Максим (а для школьников — Максим Юрьевич) в основном у старшеклассников. Говорит, что всегда хотел преподавать именно у 10 и 11-х классов, потому что с ними он «на одной волне», понимает, что сейчас актуально для молодёжи, в том числе и в плане новых знаний. Однако вначале немного боялся, что ученики не будут воспринимать его всерьёз — все-таки разница в возрасте не очень большая.

— Переживания рассеялись, когда я начал с ними работать как со своими сотрудниками, мы вместе стали выстраивать совместную деятельность, — вспоминает Максим. — Отношения у нас дружелюбные, и я стараюсь никогда не говорить, что я знаю больше их.

Для открытого урока в рамках конкурса на премию губернатора Максим разработал специальную квест-игру на тему кодирования информации.

— Я всегда хотел использовать квесты в обучении, мне кажется, что такой нестандартный подход влияет на мотивацию ученика, повышает интерес к предмету, заставляет его действовать, — рассказывает Максим.

Во время урока молодой учитель запустил квест на проекционной доске — появилась картинка с видом комнаты. Потом он поставил условие — из виртуальной комнаты необходимо выбраться. Управляя мышкой и клавиатурой, ребята искали подсказки, решали задачки на заданную тему. В итоге разгадали некий шифр и ввели его в кодовый замок. Такой урок, видимо, впечатлил не только учеников, но и экспертную комиссию конкурса.

У Максима Новикова это уже не первая крупная награда. Буквально в августе 2016 года он стал одним из победителей областного конкурса по повышению престижа учительской профессии, а в 2014 году занял первое место в городском конкурсе «Молодой педагог». По его мнению, такие педагогические состязания необходимы, чтобы проверить свои силы. Хотя признаётся — денежное вознаграждение не бывает лишним. Правда, на что потратить полученные 270 тысяч рублей, победитель пока не решил, но пообещал распорядиться ими с умом — хорошее качество для мужчины. К слову, Максим пока не женат и сердце его не занято, так что его смело можно считать завидным женихом.

Максим Новиков не только учит, но и учится — в аспирантуре Института математики и механики УрО РАН. С должности учителя уходить не намерен — ещё столько задумок, которые хотелось бы ему реализовать с учениками. Например, сейчас он придумывает, как шире внедрить мобильные технологии в образовательный процесс. И вместе с учениками разрабатывает приложение для смартфонов и планшетов, которое позволит школьникам с удовольствием заниматься самообучением.