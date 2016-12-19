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Не покупайтесь на приезжих лунтиков

19 декабря 2016, 18:24 / Общество
Деда Мороза можно вызвать и на дом: 2000—3500 рублей за 30 минут, а за 1000 рублей в сутки можно взять костюм напрокат и устроить праздник детям за свой счёт. Фото: Александр Исаков

Деда Мороза можно вызвать и на дом: 2000—3500 рублей за 30 минут, а за 1000 рублей в сутки можно взять костюм напрокат и устроить праздник детям за свой счёт. Фото: Александр Исаков

  • Опубликовано в №237 от 20.12.2016

Как не разориться на празднике и сделать его волшебным для детей? Этот вопрос беспокоит каждого родителя в декабре. «ОГ» оценила огромное количество новогодних предложений в уральской столице и предлагает вместе разобраться в их минусах и плюсах, чтобы после не грустить из-за потерянных денег и времени.

Заезжие «фокусы»

Медведь, с трудом достающий до плеча Маше, выглядел жалко. Сама длинная, как жердь, Маша в платьице, изрядно уже поношенном и видавшем значительно лучшие времена в прежней жизни, напоминала скорее Золушку. Недоумевавшие дети в ярких карнавальных костюмах с недоверием обходили парочку в фойе одного из центральных учреждений культуры Екатеринбурга. Им и в голову не приходило, что вскоре эти люди в странных костюмах под задорно орущую из усилителей музыку популярного мультфильма «Маша и Медведь» выскочат на сцену и будут усиленно пытаться веселить их. Малыши не сразу догадались, что эти страшненькие прыгающие по сцене тетя и… ещё одна тётя, одетая в костюм медведя, олицетворяют их любимых мультяшных героев. Что уж говорить о том, в каком шоке оказались их родители, отдавшие за праздник с громким названием «Ёлка Маши и Медведя» по полторы тысячи рублей за семью. После, конечно, все социальные сети и интернет-форумы уральской столицы были завалены жуткими фотографиями и отзывами об этом странном празднике, но было поздно — билеты-то оказались раскуплены и назад их никто не принимал.

— Самая нелепая и бессмысленная трата родительских денег и времени — это представления заезжих театральных трупп, — убеждена ведущая праздников в Екатеринбурге, актриса, мама двух детей-школьников Анна Кобякова. — Приём отлично отработан за последние десять лет. В название «шоу» выносится какой-нибудь популярный и любимый детьми мультик — «Барбоскины», «Фиксики», «Лунтик», «Смешарики», рисуется красочная афиша с использованием известных всем героев, арендуется большой зал со сценой в центре города. В Екатеринбурге это обычно окружной Дом офицеров или ДК железнодорожников. Билеты стоят от 200 до 1000 рублей — в зависимости от ряда.

Неискушённые родители принимают яркие афиши за чистую монету. Особенно если на них значится абсолютно ни к чему не обязывающая, но громкая фраза «Актёры Московского театра представляют!». «Смешарики» же не могут быть плохими. Как выясняется, очень даже могут. Особенно когда они выряжены в заляпанные грязью свалявшиеся костюмы. И когда в спектакле нет даже намёка на хоть какой-нибудь сюжет. Зато есть ревущая со сцены по 10 раз подряд одна и та же мелодия…

Лучшие среди театров

— Собственный горький опыт научил новогодние представления с названиями известных мультфильмов и их героев обходить стороной, — делится с читателями «ОГ» учитель третьего класса школы №16 Екатеринбурга Наталья Обухова. — Однажды мы с родительским комитетом купились на популярных фей «Винкс» в постановке Студенческого театра Екатеринбургского государственного театрального института. Увы, дети с трудом досидели до конца спектакля — не было ни захватывающего действия, ни ярких костюмов. Ничего, кроме разочарования, мы тогда не получили.

Беспроигрышный вариант — это собственный репуртуар местных театров. Режиссёрам и актёрам трупп Екатеринбурга нет никакого смысла халтурить на новогодних ёлках: праздники закончатся, а зритель никуда не денется. Обманувшись однажды, в другой раз он засомневается, платить ли за билет. Поэтому, наверно, в уральской столице так хороши новогодние представления, интермедии после них и праздничное убранство в театрах.

— Совершенно точно не прогадаешь с Ёлкой для ребёнка, взяв билеты на Новый год в Кукольный, Театр юного зрителя и Коляда-театр — и праздничное волшебное настроение, и удовольствие от качественно сделанной постановки будут обеспечены, — считает Марина Бояринцева, воспитательница детского сада №423 Екатеринбурга. — Всегда хорошие новогодние постановки дают и Оперный, и Музкомедия, и Цирк. Но в больших театрах народу бывает очень много, а фойе не такие уж и большие. Так что рассчитывать на интерактивные хороводы вокруг ёлок с Дедом Морозом здесь не стоит. В Цирке интермедии и вовсе не бывает.

А вот самая лучшая интермедия и детская дискотека на Среднем Урале — в Камерном театре. Спектакли здесь, признаемся, на любителя — и порой никак не связаны с темой Нового года. Но этот минус с лихвой перекрывает вторая часть праздника, когда те же актёры, что играли в спектакле, приступают к играм с юными зрителями. Вначале в зале, потом — под сценой, где специально к Новому году в театре устраивают волшебные приключения. А затем весь актёрский состав водит зажигательные хороводы и танцует вместе с детьми.

— Особенно приятно, что никто из гостей не остаётся без внимания сказочных персонажей, — делится впечатлениями мама 10-летнего Никиты Екатерина Кочергина. — Если кто-то не вовлечён в танцы и стоит у стенки — ребёнка обязательно подхватят, развеселят. Особенно приятно, что образы у Снегурочки и Деда Мороза такие яркие, что и взрослые верят — они настоящие.

Новогодний спектакль, конечно, ставят и в Театре драмы. Наряды и качество постановки здесь тоже на высоте, однако родителям стоит обратить внимание на возрастные ограничения: как правило, репертуар здесь рассчитан уже на средних, а не на младших школьников.

Цены в театрах 400 — 600 рублей.

Карнавальный костюм в среднем стоит 800 рублей, в Интернете есть бесплатные предложения по их обмену. Фото: Александр Исаков

Дёшево, но весело

На праздники в районные учреждения культуры обычно выдают билеты местные управления по социальной политике для льготников: многодетных семей, семей с приёмными и опекаемыми детьми. При всей малобюджетности «районные» праздники отличаются теплотой и душевностью. Спектакли здесь играют, как правило, не профессиональные актёры, а дети — участники творческих коллективов. А фальшивить дети не умеют — их работа хоть и не высокопрофессиональная, зато искренняя. Так что новогодние праздники в Центрах культуры совершенно точно предпочтительней, чем разные заезжие «Лунтики», а по цене — и дешевле их. Цены на билеты 250 — 500 рублей.

Дорого и аристократично

Есть в уральской столице Ёлка, аналога которой до сих пор нет ни в одном другом городе. Цена за «Ёлку у госпожи Тупиковой» шокирует — в этом году «взнос» за взрослого и ребёнка составляет 5500 рублей, за взрослого и двух детей — 9300 рублей. Дорого. Но прекрасно, потому что за эти деньги семья получает возможность на пару с лишним часов попасть в атмосферу рождественского праздника в дворянской семье XIX века и почувствовать себя «почти хозяином» старинной усадьбы в центре города.

Удивительно, что ни в столицах, ни в каком другом городе-миллионнике страны актёрское сообщество, зарабатывающее на новогодних праздниках, не додумалось воспроизвести у себя идею «Дома Тупиковой». Да даже и у нас в Екатеринбурге: были бы у Дома актёра конкуренты — цену за Ёлку по-дворянски пришлось бы снижать.

Выезд на природу

Любители приключений есть, конечно. Для них-то предприниматели и устраивают праздники в стиле «В гостях у Деда Мороза» — на свежем морозном воздухе, с катаниями на оленях или на собаках, с горками и прокатом ледянок. Но для этого придётся ехать из города и рисковать, поскольку обычно устроители — это фирмы-однодневки, не доживающие до следующего года.

— Стационарные праздники на открытом воздухе устраивают в Центральном парке культуры и отдыха и на Шарташе, — делится опытом педагог школы №88 Екатеринбурга Наталья Колосницына. — Праздник на улице хорош, когда не слишком морозно. А у нас гарантии в этом дать нельзя, прогнозы могут меняться. Так что билеты на такой праздник не стоит покупать заранее.

Цена — около 1000 рублей.

Кстати

Многие думают, что к концу декабря в кассах билетов на новогодние спектакли уже не остаётся. Однако всегда и во всех театрах есть возможность купить билет непосредственно перед представлением — либо входной (с местом на свободное кресло), либо обычный, который сдали незадолго по причине болезни ребёнка. Учитывая, что как раз в это время дети начинают болеть простудными заболеваниями, проблемы с местами не бывает. По этой же причине очень много билетов предлагают на городских интернет-форумах и в социальных сетях, так что билетик на полюбившуюся Ёлочку можно купить в любой момент.

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