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Волнуют выборы, болезни, развлечения и спорт

19 декабря 2016, 18:28 / Общество
  • Опубликовано в №237 от 20.19.2016

Компания «Яндекс» обнародовала статистику самых популярных поисковых запросов в 2016 году по стране и ряду регионов.

У жителей Среднего Урала из международных и федеральных событий наибольший интерес вызвали выборы в России и выборы президента США, свиной грипп, допинговый скандал, «Пакет Яровой», убийство няней ребёнка в Москве, вирус Зика и конфликт в Нагорном Карабахе. Эти же темы оказались самыми горячими и в целом по стране. Из тем, которые интересовали россиян, но в Свердловской области не попали в топ-10 — крушение самолёта в Ростове-на-Дону и «Выставка без смущения». На их месте в Свердловской области — убийство животных в Хабаровске и теракт в Ницце.

Из региональных событий внимание жителей области привлекли эпидемии гриппа и кори, а также развлекательные и спортивные мероприятия: открытие пляжа «Огонь» на Балтыме, конкурс «Мисс Екатеринбург», «Лыжня России», Венский фестиваль музыкальных фильмов, открытие «Дацюк-Арены», Майская велопрогулка и Ночь музыки. В топ-10 попала всего одна проблемная тема — скандал с ЖК «Первый Николаевский». Другими проблемными темами жители Среднего Урала не интересовались вовсе.

— Обычно население не соотносит результаты своей деятельности с деятельностью органов власти, поэтому не проявляет особого интереса к политической тематике, — прокомментировал «ОГ» Гарольд Зборовский, профессор кафедры социологии и социальных технологий в управлении Уральского федерального университета. — Зарплаты в регионе в среднем достаточно высокие, однако экономических прорывов мы не видим, напротив, в экономике продолжается стагнация. Соответственно, и интерес людей перетекает на другие позиции, и, как правило, компенсация происходит за счёт культуры и спорта. К тому же, в области спорта в этом году происходили из ряда вон выходящие события, связанные с деятельностью Всемирного антидопингового агентства. Следует ожидать, что в ближайшие дни произойдёт очередной всплеск интереса: болельщики с нетерпением ждут 22 декабря, когда будет принято решение в отношении российских биатлонистов, подозреваемых в употреблении допинга.

По словам Гарольда Зборовского, неудивительно, что среди тем года у свердловчан оказались эпидемии гриппа и кори, ведь вопросы здоровья касаются каждого, особенно в условиях, когда нет уверенности в завтрашнем дне.

— Люди приходят в Яндекс за справочной информацией. И поисковые запросы, на мой взгляд, не отражают их подлинных интересов. Вы же не станете у Яндекса спрашивать, в чём смысл жизни, для этого нужны другие источники, — заявил главный внештатный психотерапевт Свердловской области Михаил Перцель. — Впрочем, из того, что уральцы интересуются здоровьем, спортом и культурой, можно сделать вывод, что они — люди ответственные, добрые и серьёзные, не думающие о разных глупостях.

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