Сюжет
Письмо Деду Морозу
Пожалуй, каждый из нас в детстве писал письма Деду Морозу — ровно до тех пор, пока в него верил. За 25 дней до Нового года мы предлагаем вновь поверить в чудо и запускаем рубрику «Письмо Деду Морозу». А что бы вы попросили у доброго волшебника?
26 минут назад
Дорогой Дед Мороз! Пишет тебе Егор Свалов*.
В уходящем году нам удалось сохранить пункт кратковременного содержания животных и привлечь внимание жителей города к проблеме отлова и содержания безнадзорных животных. Ещё мы смогли увеличить сбор ртутьсодержащих ламп, которые очень вредят экологии мегаполиса. Практически во всех дворах Екатеринбурга появились контейнеры для сбора пластика.
28 минут назад
Волнуют выборы, болезни, развлечения и спорт
Компания «Яндекс» обнародовала статистику самых популярных поисковых запросов в 2016 году по стране и ряду регионов.
33 минуты назад
Не покупайтесь на приезжих лунтиков
Как не разориться на празднике и сделать его волшебным для детей? Этот вопрос беспокоит каждого родителя в декабре. «ОГ» оценила огромное количество новогодних предложений в уральской столице и предлагает вместе разобраться в их минусах и плюсах, чтобы после не грустить из-за потерянных денег и времени.
41 минуту назад
Секрет кодирования
Губернаторскую премию в 270 тысяч рублей получил 26-летний учитель информатики.
6 часов назад
Почему Брежнев сбежал с Урала?
Сегодня – 110 лет со дня рождения Леонида Брежнева. В молодости несколько лет он проработал на Среднем Урале. А затем внезапно решил вернуться на Украину...
17 декабря 2016
82 года назад институту, где потом учился Ельцин, присвоили имя Кирова
В 1934 году Уральский индустриальный институт, впоследствии ставший политехническим (УПИ), получил имя Сергея Кирова.
16 декабря 2016 Реклама
«Фармленд»: не упустите шанс купить ещё дешевле!
Настоящий фейерверк новогодних подарков подготовила аптечная сеть «Фармленд» для жителей Свердловской области. И первый из них — «Счастливый вторник»!
16 декабря 2016
Кандагарские пленники
Герой России Владимир Шарпатов рассказал «ОГ», как обхитрил талибов
16 декабря 2016
Дорогой Дед Мороз! Пишет тебе Борис ЛОЗОВСКИЙ*.
В уходящем году наши студенты уже в который раз доказали высокий уровень своей подготовки — выиграли несколько профессиональных конкурсов регионального и всероссийского масштабов. Привезли с практики от руководства изданий, где работали, блестящие отзывы. Это не может не радовать сердца педагогов высшей школы.
16 декабря 2016
Ветераны в Свердловской области получили деньги на покупку жилья
Девять жителей Среднего Урала — ветераны Великой Отечественной войны — получили бюджетные деньги на улучшение жилищных условий.