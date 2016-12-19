Дорогой Дед Мороз! Пишет тебе Егор Свалов*.

Опубликовано в №237 от 20.12.2016

В уходящем году нам удалось сохранить пункт кратковременного содержания животных и привлечь внимание жителей города к проблеме отлова и содержания безнадзорных животных. Ещё мы смогли увеличить сбор ртутьсодержащих ламп, которые очень вредят экологии мегаполиса. Практически во всех дворах Екатеринбурга появились контейнеры для сбора пластика.

Дед Мороз, сделай так, чтобы в Год экологии нашлись в бюджете деньги на рекультивацию Широкореченского полигона отходов в Екатеринбурге, чтобы люди проявляли сознательность и меньше устраивали несанкционированных свалок. Пусть реки и пруды в Екатеринбурге будут чистыми и прозрачными, а парки — зелёными и ухоженными.

*Егор Свалов — председатель комитета по экологии и природопользованию администрации Екатеринбурга.