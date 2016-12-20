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21 год назад Владимир Ласточкин совершил подвиг, за который был удостоен звания Героя России

20 декабря 2016, 00:00 / Общество
Владимир Ласточкин прожил всего 36 лет. Фото: 66.мвд.рф

Владимир Ласточкин прожил всего 36 лет. Фото: 66.мвд.рф

  • Опубликовано в №237 от 20.12.2016 

В 1995 году во время спецоперации по деблокаде Гудермеса (Чечня) свердловчанин Владимир Ласточкин совершил подвиг, за который потом получил звание Героя России. Посмертно.

Владимир Ласточкин, внук Героя Советского Союза Михаила Крычанова, служил в органах МВД в Свердловске-Екатеринбурге. Начав с должности участкового инспектора ОВД Ленинского района, Ласточкин в 1989 году (в возрасте 30 лет) возглавил ОМОН, а в 1995 году стал опер-уполномоченным СОБРа ГУОП МВД России.

В службе на гражданке очень помогал прошлый опыт Ласточкина: будучи в армии, Владимир несколько раз летал в командировки в Афганистан. Вернулся со службы он в звании офицера запаса, окончил курсы при танковом училище в Чирчике и только потом начал работать участковым в родном Свердловске.

3 ноября 1995 года майор милиции Владимир Ласточкин отправился в Чечню. 17 декабря, когда срок командировки уже подходил к концу, стало известно, что в бою за Гудермес погиб командир Свердловского СОБРа полковник милиции Леонид Валов. Земляк. Тело Валова, а также несколько живых солдат находились в комендатуре Гудермеса, окружённой боевиками. Ласточкин решил во что бы то ни стало вызволить земляков.

20 декабря российские войска пошли на прорыв обороны боевиков. Ласточкин с помощью подствольного гранатомёта уничтожил вражеский пулемётный расчёт и освободил путь сослуживцам. Войска прорвались к комендатуре и начали эвакуацию раненых и погибшего Леонида Валова.

Уже на окраине Гудермеса уходящая группа Ласточкина была атакована дудаевцами. Владимир был ранен и потерял сознание. Его оперативно доставили в госпиталь, но спасти не смогли — 25 декабря Ласточкин скончался. Похоронен он в Екатеринбурге на Сибирском кладбище, рядом со своим дедом.

1 августа 1996 года майор милиции Владимир Ласточкин посмертно был удостоен высокого звания Героя Российской Федерации.

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