«Это моё мнение. Как гражданина»

Экскурсию для Никиты Михалкова провели директор музея Ельцина Дина Сорокина и руководитель архива Центра Дмитрий Пушмин. Фото: yeltsin.ru

Опубликовано в №237 от 20.12.2016

Никита Михалков в минувшую субботу всё-таки посетил Ельцин Центр в Екатеринбурге. Ранее известный режиссёр дважды публично раскритиковал музей Первого Президента России за то, что там якобы «ежедневно осуществляются инъекции разрушения самосознания людей». Но его оценки многие признали необоснованными, так как лично Михалков до этого ни разу не был в Ельцин Центре. Режиссёр решил пойти на мировую – пришёл, посмотрел. Однако, обойдя несколько музейных залов, заявил, что он не поменял мнения об этом месте.

На самом деле в Екатеринбург Михалков приехал не с целью посетить Ельцин Центр. Хотя ранее его лично приглашали и вдова Первого Президента России Наина Ельцина, и губернатор региона Евгений Куйвашев, который даже обещал провести для режиссёра экскурсию. Реальным поводом для его визита стал боксёрский турнир, который должен был состояться тем же вечером в Экспо. Тем не менее полтора часа на Ельцин Центр он выделил. Правда, скорее для того, чтобы отделаться от обвинений в свой адрес: мол, музей не видел, а осуждает.

В Ельцин Центр Михалков пришёл с личным оператором. В «ЕЦ» рассказали, что во время экскурсии он часто отвлекался и произносил на камеру длинные монологи. Наверное, для очередного выпуска своей авторской программы «Бесогон ТВ». Теперь, видимо, будет ещё один «обличающий» репортаж, только уже с места событий.

Михалков не продвинулся дальше второго музейного зала, а их, напомним, восемь. Режиссёр вышел в фойе, где завязалась продолжительная дискуссия с работниками Ельцин Центра и присутствующими журналистами.

– Экспозиция, мягко говоря, однобоко рассказывает о времени. Убеждён, что Борис Николаевич настолько мужественный всегда был человек, что он бы выдержал всю правду, которую можно сказать об этом времени и обо всём, что происходило, – начал Михалков.

Следом из его уст в адрес музея полетят слова «гигантский саркофаг», «тенденциозная экспозиция», «профессионально созданный миф о нашей стране» и так далее. Он вновь принялся критиковать мульт­фильм об истории свободы в России.

– И когда в этом мультике нет вообще даже Александра III – Освободителя…

– Освободителем был Александр II, – прервал его руководитель архива Центра Дмитрий Пушмин.

– Миротворца. Александра III. Простите. Спасибо. Для меня в результате это становится очень пугающим явлением… Потому что сюда приходят молодые люди, к сожалению, черпающие исторические сведения, так сказать, из Википедии. И для них это – огромный, очень мощный центр, который им должен рассказать что-то. И первое, что они видят, – этот мультфильм. Это начало рассказа о той стране, в которой они живут. И никакого ни уважения, ни любви к своим предкам, к своему прошлому это не рождает, – сказал Михалков и подчеркнул: – Это моё собственное мнение. Как гражданина.

Тем не менее на прямой вопрос, как же должна быть изменена экспозиция Ельцин Центра, чтобы она стала более объективной, он ответил, что не знает.

– Он очень много говорил сам, а экскурсия предполагает, что человек слушает экскурсовода. Но это всё-таки шаг навстречу друг другу, – прокомментировали в пресс-службе Ельцин Центра.

Про шаг навстречу сотрудники «ЕЦ», похоже, поторопились. Вчера на заседании Совета по вопросам интеллектуальной собственности при Совете Федерации Михалков заявил, что жалеет, что не был в центре раньше, иначе «говорил бы о нём ещё жестче».