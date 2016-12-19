Отрава со спиртом погубила десятки человек

Опубликовано в №237 от 20.12.2016

К моменту сдачи номера в печать 48 человек скончались в Иркутске, отравившись настойкой боярышника. Ещё несколько десятков поступили в больницы Иркутской области в тяжёлом состоянии. Такие данные приводит местное СУ СКР. По предварительной информации, все пострадавшие употребляли концентрат «Боярышник» для принятия ванн с метиловым спиртом в составе.

Свердловчане уже сообщали, что подобные средства продаются и на Среднем Урале. «ОГ» писала об автоматах по продаже косметического лосьона «Боярка 24» в Новоуральске (см. «ОГ» от 11.10.2016). На своём сайте продавцы этих автоматов не скрывают, что «фунфырики» предназначены для приёма внутрь и рассчитаны на определённый контингент. Однако формально и свердловская «Боярка», и иркутский «Боярышник» не являются алкогольной продукцией: это «спиртосодержащие косметические средства». Уловка и развязала руки недобросовестным бизнесменам.

— Мы не можем провести проверку автоматов с «Бояркой 24» на качество алкогольной продукции, потому что формально это не алкоголь, — пояснили «ОГ» в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области. — На соответствие нормам производства косметики мы их тоже не проверяли.

Пока на Среднем Урале не было зафиксировано случаев отравления этими жидкостями, сообщили «ОГ» в областном минздраве. Однако медики не исключают возможности единичных отравлений боярышником: пока это явление не носит массовый характер, никто не бьёт тревогу.

В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области «ОГ» сообщили, что автоматы с «Бояркой» в Новоуральске демонтировали несколько месяцев назад, а об установке таких автоматов в других городах области неизвестно — никто не жаловался. Но нельзя исключать вероятность, что спиртосодержащими средствами на основе боярышника до сих пор торгуют на рынках или в мелких оптовых точках (читатели «ОГ» сообщали об этом).

На случай в Иркутске уже обратил внимание премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. На заседании правительства в понедельник он потребовал «проработать вопрос изменения законодательства по такого рода препаратам» вплоть до изъятия их из торговли.

— Необходимо обратить внимание на оборот алкоголесодержащих жидкостей, потому что это превратилось в бизнес, по сути, направленный на вытеснение нормального алкоголя из оборота, — заявил Медведев.