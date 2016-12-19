Свердловские единороссы собрали новогодние подарки для сирийских детей

Фото: Алексей Кунилов

Опубликовано в №237 от 20.12.2016

Свердловские единороссы отправили детям Сирийской Арабской Республики посылки к Новому году, собранные в рамках всероссийской гуманитарной акции «Дети России — детям Сирии». Акцию запустили тульские юнармейцы, и за пару недель она выросла до федеральных масштабов. В нашей области с подачи секретаря регионального отделения партии Виктора Шептия к сбору подключились депутаты фракции «Единой России» в свердловском Заксобрании и местные партийные ячейки. Вчера собранные деньги, игрушки, детские книги и канцтовары передали в военный комиссариат области. Гуманитарную помощь доставят в Москву, а затем на военно-транспортных самолётах на российскую базу Хмеймим в Сирии. Всего за время акции в стране собрали около 40 тонн различных подарков.