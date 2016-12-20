Дорогой Дед Мороз! Пишет тебе Елена Николаевна Лебедева, директор средней общеобразовательной школы №9 города Тавды

Опубликовано в №238 от 21.12.2016

В 2016 году нашу школу сделали удобной для детей с ограниченными возможностями — для этого провели ремонт и поставили специальное оборудование. Наш педагог получил грант главы Тавдинского городского округа, две ученицы из 11-го класса тоже заработали грант главы. Ещё две ученицы поедут на региональную олимпиаду по биологии — девочки получили достойный результат на олимпиаде местного уровня.

Дед Мороз, в следующем году нам хотелось бы открыть в школе новое направление — инженерную школу, чтобы дети могли получать представление о такой нужной в наше время профессии. Мы мечтаем и о новом здании для начальной школы — детей становится так много, что вместить все классы в одну смену мы уже никак не можем. Очень хотим, чтобы в новом году к нам пришли молодые педагоги! Ученики так ждут их — вооружённых новыми, современными знаниями. У нас в школе работают 49 педагогов, учатся 732 ребёнка. Пусть все они в наступающем году будут здоровы!