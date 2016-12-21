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Рюмка суррогата

21 декабря 2016, 18:53 / Общество
Снимок был сделан две недели назад в селе Полдневая Полевского городского округа. На витрине тоник «Медовый» и лосьон «Вита-септ». Два дня назад СМИ сообщили о том, что в Чите и Якутске полицейские изымают из магазинов лосьон «Вита-септ». Фото: А.Кунилов

Снимок был сделан две недели назад в селе Полдневая Полевского городского округа. На витрине тоник «Медовый» и лосьон «Вита-септ». Два дня назад СМИ сообщили о том, что в Чите и Якутске полицейские изымают из магазинов лосьон «Вита-септ». Фото: А.Кунилов

  • Опубликовано в №239 от 22.12.2016

Минувший вторник в Иркутской области стал днём траура, больше того – там объявили чрезвычайную ситуацию. К вечеру 20 декабря число погибших от суррогатного алкоголя достигло 58 человек, общее число пострадавших – 97 человек. Полиция изымает из оборота косметическое средство «Боярышник» и контрафактную водку.

– В Свердловской области случаев со смертельным исходом от отравления спиртом пока не было. Хотя известно, что и жители Среднего Урала употребляют в качестве алкогольных напитков непищевые спиртосодержащие жидкости, несмотря на то, что все, казалось бы, знают: это опасно для жизни и здоровья, – сказал «ОГ» главный нарколог региона Олег Забродин.

Журналисты «ОГ», бывая в командировках в посёлках и сёлах Среднего Урала, не раз замечали, что в маленьких магазинах, где в одном помещении продаются и продукты питания, и хозяйственные товары, рядом с мылом, стиральным порошком и зубной пастой стоят так называемые фунфырики. Согласно этикеткам, это тоники, лосьоны и другие косметические средства по цене 25–35 рублей за флакон. Местные жители уверены, что именно из-за них магазины работают 24 часа в сутки.

Между тем производят средства со спиртом, пользующиеся большим спросом у определённой категории населения, очень часто нелегально. Точно так же, как производился и «Боярышник», которым отравились жители Иркутска.

– Как раз во вторник, 20 декабря, сотрудники полиции выявили в Екатеринбурге на Уралмаше крупный подпольный цех по изготовлению всевозможного суррогата. Были изъяты тонны спиртосодержащей продукции, а также спирт, пробки, этикетки. Сейчас по данному факту проводится проверка, – сообщил нашему изданию начальник пресс-службы ГУВД Свердловской области Валерий Горелых.

Ещё он рассказал, что три недели назад полицейские совместно с представителями Федеральной службы безопасности ликвидировали в Белоярском районе целый мини-завод по производству контрафактных коньяка и водки различных наименований.

– Это было крупнейшее в истории Свердловской области нелегальное предприятие по изготовлению алкогольных напитков. У теневиков работала полностью автоматизированная итальянская линия, где не требовались рабочие руки: всё делали машины, – отметил Валерий Горелых.

Пресс-секретарь Управления ФСБ по Свердловской области Кристина Леточная рассказала «ОГ» о других подобных случаях. Так, в ноябре сотрудники УФСБ совместно с представителями Росалкогольрегулирования ликвидировали в Верхней Пышме кустарный цех по производству водки и вина, а также склад, где хранилось более 17 тысяч бутылок готовой продукции. Бутылки были маркированы поддельными федеральными специальными марками; кроме того, было обнаружено свыше 2,5 тысячи поддельных ФСМ. Недалеко от города Заречного также был найден подпольный склад, где хранилось 1,5 тонны этилового спирта в канистрах и около 7 тысяч бутылок поддельного алкоголя. А ведь эти подпольные «заводики» никто не контролирует, и что именно заливают в бутылки, никому не известно. Фальсификат опасен для жизни.

– В общей сложности Управлением ФСБ по Свердловской области в этом году было выявлено около 200 тысяч бутылок контрафактной алкогольной продукции, – подчеркнула Кристина Леточная.

Куда поступает фальшивый алкоголь? Да всюду – и в кафе, и в магазины.

Между тем сотрудники полиции и надзорных органов не имеют права проверять коммерческие предприятия, торгующие алкогольной или косметической спиртосодержащей продукцией, каждый вечер или когда захочется.

– Проверки проводятся планово либо на основании оперативной информации, поступившей от граждан или организаций. Но если будет заявление, что в какой-то точке торгуют суррогатом, ГУВД Свердловской области совместно с надзорными органами обязательно организует проверку, – пообещал Валерий Горелых.

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