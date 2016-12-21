Детям с нарушениями здоровья будут помогать с раннего возраста

Опубликовано в №239 от 22.12.2016

В рамках государственной программы «Доступная среда» утверждены разработки типовых документов, стандартов, образовательных программ, статистического инструментария, методических рекомендаций для органов исполнительной власти субъектов Федерации по вопросам ранней помощи детям. В планах – реализация проектов для формирования системы ранней помощи детям. Концепция развития ранней помощи детям в России до 2020 года опубликована вчера на сайте правительства России.

Цель Концепции – создание условий, которые обеспечат раннее выявление нарушений здоровья, оптимальное развитие и адаптацию детей, социальную интеграцию семьи и ребёнка, формирование физического и психического здоровья, повышение доступности образования для больных детей.

Реализация Концепции будет финансироваться в рамках государственной программы «Доступная среда», которая действует с 2011 года, программы Минобразования России в части мероприятий в сфере ранней помощи, государственной программы «Развитие здравоохранения» в части оказания медицинской помощи детям с генетическими нарушениями.

К 2020 году будет сформирована система мер, которые позволят создать в регионах условия для оказания ранней помощи детям.