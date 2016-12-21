Пассажиров поездов оберегают от вирусов

Опубликовано в №239 от 22.12.2016

На вопросы о работе железнодорожного транспорта в эфире радио «Город FM 107,6» отвечают эксперты Свердловской железной дороги. Читайте текстовую версию программы на страницах «ОГ».

Если вирус настиг в пути

Вспышка инфекционного заболевания – вещь неприятная. Особенно, когда общаешься с большим количеством незнакомых людей, каждый из которых может быть носителем вируса. Стоит ли волноваться, отправляясь в поездку на поезде, и что предпринимает РЖД, чтобы путешествие даже в период пиков заболеваемости было комфортным и безопасным для пассажиров? В пресс-службе СвЖД рассказали, что к противодействию возможным эпидемиям на сети относятся очень ответственно.

Первый шаг – позаботиться о том, чтобы здоровыми были сами работники РЖД. Особенно те, от кого зависит бесперебойность движения поездов и качество услуг, оказываемых пассажирам. Поэтому на железной дороге принимают предупредительные меры. Например, каждую осень делают прививки от гриппа. Заблаговременно, чтобы успеть сформировать иммунитет к вирусу. В этом сезоне иммунопрофилактикой охвачено примерно 300 тысяч сотрудников РЖД, в том числе порядка 30 тысяч – на Свердловской магистрали.

Теперь о самом важном – сохранении здоровья пассажиров. Достаточно долгое время они остаются в замкнутом пространстве поезда. Как быть, если в пути начнёт проявлять себя подхваченный ранее вирус? Или соседу-попутчику станет плохо?

В таких случаях надо обращаться к проводнику. Работники поездных бригад в процессе профессиональной подготовки проходят инструктаж и знают, как действовать, если в вагоне кто-то заболел. У них есть связь с медицинскими учреждениями по маршруту следования поезда, они могут вызвать медиков для осмотра заболевшего и оказания ему помощи на ближайшей станции. Там уже будет понятно, сможет ли пассажир продолжить поездку или ему лучше поехать в больницу.

Однако работники поездных бригад не имеют полномочий удалять из поезда пассажиров с подозрением на заболевание. В соответствии с правилами перевозок, это могут сделать только медицинские работники. И только в том случае, если состояние заболевшего настолько тяжёлое, что препятствует продолжению его поездки. Или угрожает здоровью других пассажиров (когда нет возможности поместить его отдельно). При этом пассажир удаляется из поезда лишь на той станции, где имеются лечебные учреждения. Билет заболевшего пассажира (который не доехал до места назначения) продляется на время болезни. В кассе на нём проставляется отметка об остановке в пути следования. После выздоровления можно будет предъявить билет вместе с документами из лечебного учреждения в кассу и продолжить поездку.

Но лучше, конечно, не болеть. И помнить о профилактике!

Туалеты на вокзале бесплатны для пассажиров

В начале декабря в социальных сетях разгорелась полемика вокруг бесплатных туалетов в общественных местах. Обсуждение коснулось и железнодорожных вокзалов. О том, какие правила действуют в отношении работы санитарных комплексов на объектах железнодорожного транспорта, рассказали в пресс-службе Свердловской магистрали.

Железнодорожный вокзал как объект транспортной инфраструктуры в своей деятельности опирается на федеральное законодательство. В частности, требования, регулирующие услуги санитарных комнат на вокзалах, сформулированы в утверждённых правительством РФ документах: «Устав железнодорожного транспорта» и «Правила оказания услуг по перевозкам на железнодорожном транспорте». Согласно этим документам, пассажирам на вокзалах предоставляется право бесплатного пользования залами ожидания и туалетами.

Но есть один момент: пассажиром закон считает физическое лицо, заключившее договор перевозки. То есть того, кто приобрел и имеет на руках действующий билет.

Учитывая количество людей на вокзалах (где пассажиропоток в несколько раз больше, чем в аэропортах), такой нюанс не выглядит неуместным. Да и расположение железнодорожных объектов в центре города добавляет им популярности. Поэтому в первую очередь комфорт гарантируют гражданам, оплатившим транспортную услугу. А для провожающих или просто прохожих возможность посетить санитарную комнату обойдётся в символическую сумму. Например, в Екатеринбурге это всего 25 рублей. Дешевле, чем поездка в трамвае.

Какие категории граждан имеют право бесплатно пользоваться туалетами на вокзалах? Приводим список:

Пассажиры с билетами на поезда дальнего следования. Причём как до поездки (с момента приобретения проездного документа, хоть за 60 суток), так и после: в течение двух часов после прибытия поезда в пункт назначения.

Транзитные пассажиры – при предъявлении двух проездных документов (прибытия и отправления).

Пассажиры пригородного сообщения (при наличии действующего билета). Он действует на одну поездку в течение даты, указанной в билете, и ещё один час на следующий день. Билет, оформленный туда и обратно, действителен в течение суток, указанных в билете, и одних следующих.

Также правом бесплатного пользования туалетами на вокзале, независимо от наличия билета, пользуются дети до 5 лет, инвалиды, участники вой­ны, ветераны боевых действий и некоторые другие категории граждан. Подробная разъяснительная информация размещена на всех железнодорожных вокзалах в непосредственной близости от санитарных комнат.

Данный порядок действует по всей стране и не противоречит возможности установки бесплатных общественных туалетов на городских территориях, прилегающих к вокзалам.

Каждую среду в 18:15 и в пятницу в 9:45 слушайте на радио «Город FM 107,6» программу о железнодорожном транспорте «Магистральный подход».