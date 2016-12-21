Крупное ЧП в Кольцово обошлось без жертв

Сразу после аварийной ситуации всех пассажиров эвакуировали и перевели обратно в терминал. Вылет в Пхукет состоялся только через 10 часов. Фото: instagram.com

Опубликовано в №239 от 22.12.2016

Екатеринбург второй раз за неделю оказался в центре авиановостей. В понедельник в Якутии совершил аварийную посадку ИЛ-18, перевозивший военнослужащих из столицы Урала. Пассажирам и экипажу удалось спастись только благодаря грамотным действиям командира судна. А ночью со вторника на среду крупное ЧП произошло в аэропорту Кольцово. Жертв снова удалось избежать. В критический момент пилоты приняли верное решение.

В час ночи по местному времени самолёт Boeing-767 авиакомпании Azur Air, следовавший рейсом Екатеринбург — Пхукет, не смог взлететь. Борт, на котором находились 335 пассажиров и 10 членов экипажа, резко затормозил во время разгона и выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы. Пилоты лайнера в последний момент решили прервать полёт из соображений безопасности. По данным уральского следственного управления на транспорте СК РФ, члены экипажа услышали хлопок с правой стороны, после чего сработал датчик отказа двигателя.

По словам директора по связям с общественностью Azur Air Анастасии Матюшиной, в составе экипажа были грамотные пилоты с огромным опытом работы.

— Boeing-767 — достаточно тяжёлый самолёт, допуск к управлению которым получают только опытные лётчики. Как правило, молодых людей среди них нет, — пояснила «ОГ» Анастасия Матюшина. — Все процедуры были выполнены экипажем в строгом соответствии с руководством по лётной эксплуатации. Налёт командира воздушного судна составляет более 5 000 часов. Его действия в данной ситуации мы оцениваем как высокопрофессиональные.

Ночью пассажиры, эвакуированные из самолёта, активно делились переживаниями в соцсетях. В частности, некоторые из них рассказывали, что во время разбега видели из иллюминатора дым и огонь. Однако в авиакомпании информацию о возгорании не подтвердили, пояснив, что техническая группа ещё занимается обследованием лайнера.

— Сейчас ещё рано говорить о конкретных причинах, однако можно с уверенностью сказать, что воздушное судно повреждений не имеет, — добавила директор по связям с общественностью Azur Air.

Кстати За последние 25 лет в Кольцово было лишь два подобных ЧП при взлёте и посадке. В 2012 году Ту-204 авиакомпании Red Wings с более чем 200 пассажирами на борту из-за ошибки экипажа выкатился за пределы ВПП на 32 метра, а двумя годами ранее Airbus A-321 со 143 пассажирами и 8 членами экипажа из-за гололёда пересёк пределы ВПП на 30 метров. В обоих случаях никто не пострадал.

В результате инцидента никто не пострадал, но работа аэропорта была парализована на несколько часов — было задержано 20 рейсов на прилёт и вылет. Около 11:30 утра из Кольцово всё-таки вылетел резервный борт Azur Air, который после 10 часов ожидания доставил на Пхукет почти всех пассажиров (девять из них не явились на посадку).

СК и прокуратура уже начали проверку по факту этого ЧП. В частности, специалисты выяснят, всё ли правильно было сделано при подготовке воздушного судна к полёту. На это может уйти целый месяц. Вопросы о техническом состоянии лайнера, действительно, возникают. Например, неизвестно, почему несколько раз переносилось время вылета борта, который должен был отправиться на Пхукет ещё в 19.40 вечера.