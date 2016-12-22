Уральцы подарят статую святого крымскому городу Судак

Пятиметровый памятник отлит из бронзы. Постамент изготовлен из бетона, сверху его облицуют гранитом, кремовым мрамором и традиционным судакским плитняком. 28 декабря, в день памяти святого, скульптура украсит центральную площадь города. Фото: ДИП

Опубликовано в №240 от 23.12.2016

Сегодня губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев посетил мастерскую «Дубровин» под Первоуральском и осмотрел только что отлитый памятник Стефану Сурожскому, который станет подарком крымскому городу Судаку — побратиму Берёзовского. Монумент покровителю Судака изготовлен по инициативе главы региона и при поддержке свердловского отделения партии «Единая Россия». 28 декабря, в день памяти святого, скульптура украсит центральную площадь города, рядом со зданием администрации.

Напомним, летом этого года в Екатеринбурге Евгений Куйвашев встретился с главой Судака Владимиром Серовым, именно тогда родилась идея создать памятник, который должен стать ещё одной «духовной нитью», связывающей Свердловскую область и Крым.

— Губернатор поручил нам подключиться к реализации этого проекта. Изначально создание монумента в столь сжатые сроки казалось трудновыполнимым, но всё получилось, — сказал секретарь Свердловского регионального отделения партии «Единая Россия» Виктор Шептий, добавив, что сам будет присутствовать на открытии монумента.

Подарок был изготовлен скульптором, членом Союза художников России Виктором Мосиелевым по изображениям святого на иконах. Перед началом работы художник лично летал в Судак, где показал пять эскизов будущего монумента. Памятник Стефану Сурожскому отлит из бронзы. Постамент изготовлен из бетона, сверху его облицуют гранитом, кремовым мрамором и традиционным судакским плитняком. Общая высота монумента — около пяти метров.

Во время приёмки памятника Евгений Куйвашев вышел на связь в формате видеоконференции с руководством Судака.

— Я искренне хочу поблагодарить за поддержку, которую вы оказываете нашему городу и в культурном развитии, и в техническом обеспечении, — сказал мэр города Владимир Серов.

— Это ещё один добрый знак нашей дружбы и межрегионального сотрудничества. Уверен, что это событие войдёт в историю, и жители Судака и туристы будут получать удовольствие, глядя на этот уникальный памятник, — ответил Евгений Куйвашев.