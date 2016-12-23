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25 лет назад в Свердловской области появилось первое казино

23 декабря 2016, 00:00 / Общество
Как писали тогда местные газеты, на открытии «Катариненбурга» «присутствовал весь цвет делового Екатеринбурга»

Как писали тогда местные газеты, на открытии «Катариненбурга» «присутствовал весь цвет делового Екатеринбурга»

  • Опубликовано в №240 от 23.12.2016 

В 1991 году в екатеринбургском ресторане «Космос» прошла презентация казино «Катариненбург» («Katarinеnburg»).

Под казино переделали зал ресторана «Космос» на первом этаже одноимённого киноконцертного театра. Помещение оформили в лучших традициях игорного бизнеса. Стоял за этим, разумеется, один из местных криминальных авторитетов, а именно — лидер «центровых» Олег Вагин. Чуть ранее организованная преступная группа создала бизнес-клуб «Глобус», представители которого встречались в том самом ресторане — на одной из таких встреч и родилась идея открыть казино. В газетах об этом было сказано тактично: «Возможность спустить денежки или приумножить капитал появилась благодаря предприимчивости бизнес-клуба «Глобус», налаживающего контакты между советскими и иностранными предприятиями».

В распоряжении игроков были два рулеточных и четыре карточных стола (всё оборудование, как уверяли хозяева казино, было закуплено в Великобритании). В честь открытия «Катариненбург» запустил своеобразную промо-акцию: попасть в казино можно было за 200 рублей (средняя зарплата по стране оценивалась тогда примерно в 1 100 рублей), из них на 100 рублей игрок сразу получал фишки. Но уже через полторы недели — 2 января 1992 года — «Катариненбург» стал валютным казино, и попасть туда могли только игроки с СКВ — свободно конвертируемой валютой.

Первое казино в Екатеринбурге быстро стало культовым местом — туда любили заезжать звёзды российской эстрады и кино (Лев Лещенко, Владимир Винокур, Александр Панкратов-Чёрный, частым и любимым гостем был Александр Абдулов).

Позже в городе появились ещё несколько казино: «Водолей», «Золотой Пегас», «Телец», «Белый соболь», «Серебряный дождь»… Что интересно — ни одному из этих игорных заведений не удалось пережить первопроходца. «Катариненбург» работал бесперебойно 16 лет и исчез не потому, что был невостребован. В январе 2008 года хозяева приняли решение закрыть заведение, так как вступал в силу новый федеральный закон, по которому с 2009 года казино разрешалось существовать лишь в чётырех игровых зонах, определённых правительством РФ. Свердловская область в их число не вошла.

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