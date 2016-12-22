Черноисточинский начали очищать

Опубликовано в №240 от 23.12.2016

На днях составленный межведомственной комиссией план по экологической реабилитации Черноисточинского и Верхне-Выйского водохранилищ подписал губернатор Евгений Куйвашев. Что именно поможет сделать чистой воду, которую получают из-под кранов половина жителей Нижнего Тагила?

В обсуждении документа областного министерства природных ресурсов и экологии приняли участие представители администрации Нижнего Тагила, Горноуральского городского округа, ООО «Водоканал — НТ», прокуратура и активисты-экологи. Напомним, качество воды, поступающей тагильчанам в дома, ухудшилось этим летом. Тогда же случилась и массовая гибель рыбы в Черноисточинском водохранилище (см. «ОГ» за 16.08.2016). Самый первый пункт в плане — очистка шламонакопителя, которую проводит «Водоканал — НТ» за свой счёт.

— Большинство работ, предусмотренных комиссией, не требует больших финансовых вложений, — поясняет заместитель министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Вячеслав Тюменцев. — Не так затратна организация отвода поверхностного стока, который до сих пор шёл от посёлка Черноисточинского и загрязнял пруд. Совершенно не требует вложений организация проверок территории рядом с водохранилищем, чтобы выявлять и уничтожать несанкционированные свалки. Но комплексная работа приведёт к тому, что вода станет чище.

Однако реконструкция ограждающей посёлок дамбы, конечно, потребует средств: в следующем году на это понадобится 60,5 миллиона рублей из бюджета Нижнего Тагила. Ещё чуть более 65 миллионов потратит областной бюджет на капитальный ремонт гидротехнического сооружения Черноисточинского водохранилища, который будет сделан за 2017–2018 годы. Также областной бюджет возьмёт на себя и наблюдения за изменением дна и берегов водохранилища — в 2018 году, сумму определят по результатам торгов. 12,7 миллиона рублей из казны региона в 2018–2019 годах направят на изыскание резервных подземных источников, воду из которых можно было бы использовать взамен Черноисточинского водохранилища. А вот ремонт дамбы шламонакопителя и водосборной трубы придётся делать ежегодно за свой счёт предприятию, которому они и принадлежат — ООО «Водоканал — НТ».

— Возможно, через несколько лет план, который мы составили, придётся дополнить новыми этапами работы, — считает председатель правления общественной организации «Экоправо», участник межведомственной комиссии Андрей Волегов. — Надо обязательно очищать поймы рек и ручьёв, питающих водохранилище. Следить, чтобы не появлялись заросли травы на дне. Когда пруд будет получать больше воды, процесс самоочищения пойдёт быстрее. Если каждая из сторон будет выполнять все взятые на себя обязательства, то природная система Черноисточинского восстановится, и жители Нижнего Тагила будут пить чистую воду.