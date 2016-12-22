Есть ли жизнь на Проксиме?

При современном уровне развития технологий до Проксимы b придётся добираться 18 000 лет

Опубликовано в №240 от 23.12.2016

Одним из главных событий уходящего года в области астрономии стало открытие планеты земного типа Проксима b, которая вращается вокруг звезды Проксима Центавра.

Многие учёные высказали предположение, что она пригодна для жизни, а журналисты стали называть её «двойником» Земли, поскольку она похожа на Землю размерами и находится в обитаемой зоне своей звезды, то есть там может быть атмосфера и вода в жидком виде. Подробности о загадочной планете «ОГ» решила узнать у исполняющего обязанности директора Коуровской астрономической обсерватории Андрея СОБОЛЕВА.

— Как часто открываются планеты, на которых может быть жизнь?

— Вообще планеты вне Солнечной системы астрономы начали открывать в конце прошлого тысячелетия: для этого появились технические возможности. Сначала такие открытия исчислялись единицами, потом десятками, сейчас открыты уже сотни планет. Однако чаще всего учёным удаётся обнаружить небесные тела, относящиеся к классу «горячих юпитеров». Их особенности — значительная масса (порядка массы Юпитера) и близкое расстояние от своей звезды. Они вращаются вокруг небесного светила с большой скоростью, соответственно оказывают на него значительное влияние, и их легче заметить. Но сейчас основные усилия астрономов сосредоточены на регистрации явлений, которые трудно обнаружить. И планета земного типа Проксима b как раз относится к таким явлениям. Открыть её было сложно. Проксима Центавра — самая близкая к Солнцу звезда. Планета, расположенная на таком незначительном по космический меркам расстоянии от Земли, была обнаружена впервые.

— Проксиму b, как и многие другие планеты, открытые вне Солнечной системы, невозможно увидеть даже при помощи самых мощных телескопов. Как открывают такие небесные тела? На основании чего делают предположения о наличии там воды или атмосферы?

— Планеты открывают несколькими способами. Один из самых эффективных — так называемый метод Доплера. Он основан на анализе изменения частоты и длины регистрируемых волн. Проще говоря, планета оказывает гравитационное воздействие на звезду. Наблюдая за смещением спектральных линий звезды и зная определённые физические законы, делаем вывод о существовании планеты, хотя её не видим. Скорость смещения спектральных линий позволяет определить параметры небесного тела. Появление характерных линий свидетельствует о наличии атмосферы и воды. Ещё в начале XXI века это было не доступно учёным.

— Какова вероятность, что на Проксиме b существует жизнь?

— Все рассуждения на эту тему из разряда «есть ли жизнь на Марсе?» На самом деле мы ничего не знаем про это.

— По вашим оценкам, когда будут возможны полёты к Проксиме Центавра?

— На Земле уже созданы аппараты, которые вышли за пределы Солнечной системы. Однако запустить космический корабль в такую даль очень сложно и дорого. Расстояние от Земли до Проксимы Центавра составляет около 4,2 светового года. То есть, если лететь туда со скоростью света, потребуется больше четырёх лет. Но даже приблизиться к скорости света наши ракеты пока не могут. Кроме технических вопросов, возникают другие: как выстроить систему жизнеобеспечения при таком полёте? Как обеспечить питанием космонавта? Есть и финансовые вопросы, даже полёты на Луну прекратились не только из-за технологических, но и из-за финансовых соображений. На мой взгляд, прежде чем лететь к Проксиме Центавра, лучше решать земные проблемы.