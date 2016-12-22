Дорогой Дед Мороз! Пишет тебе Юрий Павлович ЗАЙКОВ, научный руководитель Института высокотемпературной электрохимии Уральского отделения Российской академии наук, доктор химических наук

Опубликовано в №240 от 23.12.2016

В этом году наш институт совместно с предприятием «ТВЭЛ» Росатома создал производство топливных элементов, которые совершенно по-новому защитят российские газопроводы. Прошли удачные испытания камеры сгорания для двигателей малой тяги — их мы проводили совместно с Роскосмосом, а сами камеры произведены по технологии, которую разработали наши учёные. В уходящем году сложились конструктивные отношения с предприятем

«Русал» — для него мы разработали новый способ получения алюмоскандиевых сплавов.

Дед Мороз! Прошу у тебя отличного настроения и здоровья моим коллегам-учёным. А ещё хочется, чтобы у нас в следующем году было много хорошей и интересной работы! Пусть совместная лаборатория, которую мы создали с Уральским федеральным университетом и Федеральным агентством научных организаций, работает эффективно и удачно. Сделай так, чтобы связь науки с производством в будущем только крепла. Это позволит всем нам развиваться и улучшать нашу жизнь.