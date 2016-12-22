Сюжет
Письмо Деду Морозу
Пожалуй, каждый из нас в детстве писал письма Деду Морозу — ровно до тех пор, пока в него верил. За 25 дней до Нового года мы предлагаем вновь поверить в чудо и запускаем рубрику «Письмо Деду Морозу». А что бы вы попросили у доброго волшебника?
37 минут назад
25 лет назад в Свердловской области появилось первое казино
В 1991 году в екатеринбургском ресторане «Космос» прошла презентация казино «Катариненбург» («Katarinеnburg»).
5 часов назад
Уральцы подарят статую святого крымскому городу Судак
Сегодня губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев посетил мастерскую «Дубровин» под Первоуральском и осмотрел только что отлитый памятник Стефану Сурожскому, который станет подарком крымскому городу Судаку — побратиму Берёзовского. Монумент покровителю Судака изготовлен по инициативе главы региона и при поддержке свердловского отделения партии «Единая Россия». 28 декабря, в день памяти святого, скульптура украсит центральную площадь города, рядом со зданием администрации.
5 часов назад
Дорогой Дед Мороз! Пишет тебе Юрий Павлович ЗАЙКОВ, научный руководитель Института высокотемпературной электрохимии Уральского отделения Российской академии наук, доктор химических наук
В этом году наш институт совместно с предприятием «ТВЭЛ» Росатома создал производство топливных элементов, которые совершенно по-новому защитят российские газопроводы. Прошли удачные испытания камеры сгорания для двигателей малой тяги — их мы проводили совместно с Роскосмосом, а сами камеры произведены по технологии, которую разработали наши учёные. В уходящем году сложились конструктивные отношения с предприятем
5 часов назад
Есть ли жизнь на Проксиме?
О планете, похожей на Землю, «ОГ» рассказал руководитель Коуровской обсерватории.
5 часов назад
Черноисточинский начали очищать
На днях составленный межведомственной комиссией план по экологической реабилитации Черноисточинского и Верхне-Выйского водохранилищ подписал губернатор Евгений Куйвашев. Что именно поможет сделать чистой воду, которую получают из-под кранов половина жителей Нижнего Тагила?
21 декабря 2016
Крупное ЧП в Кольцово обошлось без жертв
Екатеринбург второй раз за неделю оказался в центре авиановостей. В понедельник в Якутии совершил аварийную посадку ИЛ-18, перевозивший военнослужащих из столицы Урала. Пассажирам и экипажу удалось спастись только благодаря грамотным действиям командира судна. А ночью со вторника на среду крупное ЧП произошло в аэропорту Кольцово. Жертв снова удалось избежать. В критический момент пилоты приняли верное решение.
21 декабря 2016
Пассажиров поездов оберегают от вирусов
На вопросы о работе железнодорожного транспорта в эфире радио «Город FM 107,6» отвечают эксперты Свердловской железной дороги. Читайте текстовую версию программы на страницах «ОГ».
21 декабря 2016
Детям с нарушениями здоровья будут помогать с раннего возраста
В рамках государственной программы «Доступная среда» утверждены разработки типовых документов, стандартов, образовательных программ, статистического инструментария, методических рекомендаций для органов исполнительной власти субъектов Федерации по вопросам ранней помощи детям. В планах – реализация проектов для формирования системы ранней помощи детям. Концепция развития ранней помощи детям в России до 2020 года опубликована вчера на сайте правительства России.
21 декабря 2016
Рюмка суррогата
Пока в Иркутске люди гибли от «Боярышника», свердловские полицейские ликвидировали цех по производству фальсификата
21 декабря 2016
Медведь и кукла есть, нужен коньяк, срочно!
Давайте узнаем, что просят у Деда Мороза и что на самом деле получают написавшие ему.