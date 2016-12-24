Четверть века назад квартиры в Екатеринбурге продавали на аукционе

Фото: uralstroyportal.ru

Опубликовано в №241 от 24.12.2016

В 1991 году в екатеринбургском ресторане «Галактика» состоялся первый на Среднем Урале аукцион квартир.

В те времена цивилизованный риелторский рынок был в зачаточном состоянии, и приобрести квартиру — даже при наличии денег — было непросто. Потенциальным покупателям прежде всего не хватало информации о самом наличии объектов продажи. При этом цены на жильё росли на 20–30 процентов ежемесячно, что делало недвижимость крайне выгодным объектом инвестиций.

Сыграть на растущих ценах оригинальным способом решило одно из екатеринбургских агентств недвижимости. Оно организовало рождественский аукцион, где на торги были выставлены несколько десятков квартир, расположенных в престижных районах Екатеринбурга. Всё жильё, выкупленное у жителей города, было отремонтировано и — в случае надобности — телефонизировано.

Все желающие принять участие в аукционе должны были предварительно перечислить в адрес организаторов 5 тысяч рублей, которые в случае совершения сделки входили в конечную стоимость лота.

Аукцион прошёл успешно: все квартиры были проданы по ценам, заметно превосходившим стартовые. Первопроходцем стала однокомнатная квартира, за которую покупатель заплатил 2,5 миллиона рублей. Сегодня за эти деньги в Екатеринбурге тоже можно купить однушку, вот только сейчас средняя зарплата в области составляет более 30 тысяч рублей, а тогда была в 50 с лишним раз меньше — порядка 600 рублей… В долларовом исчислении стоимость 2,5-миллионной квартиры в декабре 1991 года составляла примерно 83 000, а в декабре 2016-го — 41 000.