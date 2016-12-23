Врачи будут приходить на дом до 22:00

Опубликовано в №241 от 24.12.2016

В уральской столице увеличили время работы службы неотложной помощи, которая есть при каждой городской больнице. Из-за того, что гриппом и ОРВИ заболели слишком много взрослых и детей, терапевтов и педиатров можно будет вызывать домой до позднего вечера.

В Екатеринбурге предпринимаются особые меры, чтобы заболевшие люди вовремя смогли получить медицинскую помощь.

— Звонки о вызовах на дом принимаются в больницах всех районов до 21 часа, а врачи заканчивают посещение на дому лишь в 22 часа, — пояснила «ОГ» специалист управления здравоохранения города Татьяна Ауст. — Приказ об этом будет действовать до тех пор, пока не станет меньше заболевших гриппом и ОРВИ.

В новом приказе горздрава есть и специальное указание главным врачам больниц организовать приём больных гриппом и ОРВИ на дому, а не в коридорах поликлиник. Чувствуете, что заболели, поднялась высокая температура — не надо геройствовать. Звоните в поликлинику и вызывайте терапевта на дом. Естественно, это же касается и детей.

— Такая мера поможет остановить распространение вирусов среди тех, кто пришёл в поликлинику на приём к узкому специалисту, и тех, кто уже выздоравливает, — говорит Ауст.

В Екатеринбурге на время эпидемии перепрофилировали терапевтические койки центральных горбольниц №1 и №7 и ГКБ №40 под приём пациентов с ОРВИ. За прошлую неделю количество больных гриппом и ОРВИ в городе увеличилось в полтора раза по сравнению с предыдущей — сейчас болеют 16 тысяч человек. Среди детей тоже начался подъём заболеваемости, но его врачи надеются остановить — впереди новогодние каникулы. Эпидемиологи на заседании городской санитарно-эпидемической комиссии порекомендовали школам начать их на два дня раньше — не 30, а 28 декабря.