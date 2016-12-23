Качканарский Дружок заработал 85 тысяч рублей

Копилка-Дружок стоит в Качканаре с лета. Неизвестный фотограф

Опубликовано в №241 от 24.12.2016

Памятники бездомным животным есть во многих городах мира, но в Качканаре пошли дальше – решили сделать металлическую скульптуру помощником в бедах настоящих животных.

На шее у качканарского Дружка есть копилка. С июня горожане пожертвовали на спасение хвостатых беспризорников 85 тысяч рублей. Перед Новым годом общественники отчитались о расходовании средств.

Появился Дружок в Качканаре благодаря 15-летнему школьнику Вячеславу Шишкину. При поддержке педагогов он в прошлом году выиграл грант компании «Евраз». На 60 тысяч рублей была сделана скульптура собаки и установлена на площади Дворца культуры. Так в июне этого года в центре Качканара появился молчаливый сторожевой.

В первый же день копилка, закреплённая на шее Дружка, была заполнена до отказа. Авторы идеи даже засомневались, не иссякнет ли быстро щедрость земляков? Но месяц за месяцем к собаке спешили люди и опускали в коробку мелочь, а то и солидные купюры. По мере наполнения копилки деньги из неё в присутствии волонтёров изымала руководитель местного благотворительного фонда «Лучший друг» Анна Сап­па. Средства направлялись на корм, лечение и стерилизацию бездомных животных. Все документы, подтверждающие поступление и расходование средств, публиковались на страничке фонда в соцсетях. Судя по отчётам, большая часть денег идёт на стерилизацию.

– Наша цель – хоть как-то воздействовать на контроль рождаемости уличных животных, – признаётся директор ветеринарной клиники Виктория Соколова.

После того, как найденное животное проходит медпроцедуры, для него ищут новых хозяев. Недавно общественники спасли от гибели кошку дорогой британской породы, которую бывшие владельцы выбросили на лютый мороз. Теперь она обрела новый дом. Всего же на деньги Дружка удалось начать новую жизнь 50 качканарским кошкам и собакам.