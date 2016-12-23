Ассистирует робот

Операция по имплантации искусственного хрусталика длится порядка 15 минут и практически безболезненна. Фото: Екатерина Шустова

Опубликовано в №241 от 24.12.2016

Вчера в Екатеринбургском центре МНТК «Микрохирургия глаза» состоялась региональная научно-практическая конференция офтальмологов. Около 400 врачей из регионов УрФО, Пермского края и Башкирии в режиме онлайн наблюдали, как с помощью уникального оборудования проводится сложная операция по замене хрусталика глаза.

Операции предшествует диагностика. Женщина садится перед прибором, направленным на её глаза, и прибор за несколько секунд считывает массу информации.

– Строение глаза каждого человека абсолютно неповторимо: рисунок поверхностных сосудов, особенности радужной оболочки, размер и форма зрачка. Диагностический модуль бесконтактным способом снимает несколько тысяч параметров и передаёт их в аналитический модуль, – пояснила «ОГ» Ольга Сафонова, заведующая отделением функциональной диагностики и лечебного контроля Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза».

Аналитический модуль, оценив информацию, выдаёт план лечения пациента, который включает, в том числе, расчёт необходимых искусственных хрусталиков, указания, где хирургу следует производить разрезы и какие именно они должны быть.

– Это позволяет максимально точно расположить внутри глаза искусственный хрусталик, свести к минимуму осложнения во время и после операции, а главное – вернуть человеку максимально хорошее зрение, – утверждает заместитель генерального директора по хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» Олег Фечин.

На конференции он стал героем экрана. Участники в режиме онлайн наблюдали, как Олег Борисович удалил 44-летней женщине её собственный хрусталик и заменил его искусственным. Операцию доктор проводил при помощи фемтосекундного лазера, который не разрезает, а раздвигает ткани и формирует доступ к структурам глаза с точностью до микрон. Воздействие на ткани происходит максимально бережно, практически безболезненно, в течение очень короткого времени. А значит, и время реабилитации пациента сокращается в разы. Уже через пару часов он может покинуть клинику и отправиться домой.

На всех этапах ведения пациента компьютеризированная система осуществляет контроль, как здесь говорят: хирургу ассистируют роботы. Ультрасовременное оборудование, при помощи которого проводятся такие операции, появилось в столице Урала в октябре 2016 года. При этом Екатеринбургский центр МНТК «Микрохирургия глаза» стал первой клиникой в России, использующей подобные технологии. В Москве они появились позднее.

– Эти технологии разрабатывались за рубежом в течение нескольких последних лет. Применяться начали в США в 2015 году, а в Европе – в начале текущего года, – рассказал «ОГ» Олег Фечин.

По его словам, чаще всего новый метод используется при лечении катаракты, а катаракта входит в число наиболее распространённых заболеваний глаз. Как отметил генеральный директор Екатеринбургского центра «Микрохирургии глаза» и главный офтальмолог Свердловской области Олег Шиловских, бесплатно, в рамках системы обязательного медицинского страхования, в клинике ежегодно проводится более 24 тысяч операций. Отметим, что за рубежом подобные операции не входят в систему социального страхования.

– В Свердловской области офтальмологическая помощь – одна из самых доступных в Российской Федерации, – подчеркнул Олег Шиловских. – А новая система навигации, которая стыкуется с операционным микроскопом, фемтосекундным лазером, хирургической машиной, предназначенной для удаления хрусталика, сегодня существенно облегчает работу хирурга, даёт новое качество жизни пациенту. Теперь и с искусственным хрусталиком он может ходить в баню и играть в теннис.