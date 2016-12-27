Дорогой, Дед Мороз! Пишет тебе Лада АКИМОВА*.

27 декабря 2016, 14:39 / Общество
  • Опубликовано в №243 от 28.12.2016 

  • Этот год для меня был очень интересным, хоть и непростым: экзамены, соревнования, поступление в Уральский государственный горный университет, участие и победа в труднейшем конкурсе «Краса России»…
  • Добрый Дедушка Мороз! В этой предновогодней суете хочется пожелать тебе и всем людям обрести счастье, любовь и вдохновение.
  • А если подробнее, то: сиротам — семью, больным — здоровья, спорт-сменам — победы, учащимся — успехов, творческим людям — вдохновения, скучающим — веселья, одиноким — пару, Дедушке Морозу — послушных деток, а мне — шоколадку!
  • И помните, мечты сбываются, если ты не просто мечтаешь, а ставишь перед собой цель и пусть небольшими шажками, но упорно идёшь к ней.

*Лада Акимова — жительница Екатеринбурга, студентка Уральского государственного горного университета, подписчица «Областной газеты» и «Краса России-2016».

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