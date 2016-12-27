Тридцать тайн Азов-горы

Пик популярности экскурсий в окрестностях горы Азов приходится на лето и раннюю осень, но прогуляться по маршруту можно и зимой — авторы проекта следят за состоянием тропы и информационных стендов. Фото: vk.com

Опубликовано в №243 от 28.12.2016

На минувшей неделе в Центре развития туризма Свердловской области подвели итоги конкурса на лучший туристический маршрут по региону. В номинации «Лучший культурно-познавательный маршрут» победил проект «Легенды горы Азов», разработанный Оксаной и Александром Непомнящими. Маршрут проходит по природным местам Полевского и знакомит участников с историей края — от древности до наших дней.

Оксана и Александр — историки, преподают в школе и в центре детского творчества, ведут занятия в археологическом отряде. В Полевской они приехали в 1991 году из Забайкалья. Им сразу бросилось в глаза обилие легенд и мифов, связанных с Уральскими горами. Особенно поразило то, что действие сказов Бажова происходит именно в этих реально существующих местах, а не в выдуманном «тридевятом царстве — тридесятом государстве». В этом, по их мнению, главная уникальность Урала.

Фото: vk.com

Кстати В конкурсе туристических маршрутов были и другие победители. В номинации «Городской маршрут» лучшим признали проект Валентины Самковой «Екатеринбург в зеркале Исети». Его маршрут проходит по акватории городского пруда на яхте, а в зимнее время года может быть автобусным или пешеходным.

«Екатеринбург в зеркале Исети». Его маршрут проходит по акватории городского пруда на яхте, а в зимнее время года может быть автобусным или пешеходным. В номинации «Лучший гастрономический маршрут» победила Наталья Бердюгина, предложившая туристам познакомится с кухней народов уральского Севера в рамках путешествия в историко-этнографический парк «Земля предков». Всего на конкурс было отправлено 34 заявки из Екатеринбурга, Полевского, Ирбита, Богдановича и Арамиля. Предложения победителей будут рекомендованы туроператорам, а на основе их маршрутов будут сделаны путеводители и аудиогиды на трёх языках.

— Больше всего легенд на Урале связано с горой Азов. Мы насчитали их более 30, — рассказал «ОГ» Александр Непомнящий. — Именно поэтому решили разработать экскурсионный маршрут, основанный на этих мифах. Как мы выяснили, создать что-то подобное планировалось здесь ещё в советское время, но тогда так ничего и не вышло. «Легенды горы Азов» мы запустили летом 2014 года. Заказать экскурсию можно в любое время года, но пик интереса приходится на сентябрь-октябрь. За два года мы провели порядка 80 экскурсий. Причём 90 процентов посетителей — это школьники.

Есть три экскурсионных маршрута «Легенд горы Азов» разных уровней сложности — на три, четыре или пять километров. Их прохождение занимает от двух с половиной до трёх с половиной часов. По пути расположено 16 пунктов — смотровые площадки, с которых можно полюбоваться окрестностями в радиусе до 40 километров, реконструированные археологические сооружения (например, жилище чуди белоглазой, древние копи и медные рудники), стенды с историческими фото и справками. В ходе экскурсии можно узнать об истории Азов-горы и происхождении её названия.

Дети могут пройти квест по поиску клада или сыграть в игру по сказам Бажова. Есть и места для пикников и привалов — беседки с лавочками и столами, оборудованные костровища. Всё это сделали своими руками авторы проекта и их ученики. Всего в команде пять-шесть активистов-экскурсоводов.

— Мы бы хотели, чтобы в будущем здесь появился большой благоустроенный парк, подобный «Оленьим ручьям», чтобы не было вандалов, которые ломают наши лавочки на дрова для костра и оставляют мусор на тропе, — поделился планами Александр Непомнящий. — А сейчас мы готовим следующий проект — экскурсионный автобусный образовательный маршрут по местам действий в Полевском сказов Бажова «Малахитовая шкатулка».

В среднем экскурсия для группы до 15 человек стоит 2 000 рублей. Пройти по маршруту и полюбоваться красотами можно и бесплатно, но никаких указателей там нет, а на специальных стендах — лишь минимум информации из той, которую сообщает экскурсовод.