Свердловские спасатели перешли на режим повышенной готовности до середины января

Опубликовано в №243 от 28.12.2016

Свердловские спасатели приведены в режим повышенной готовности до 9.00 15 января 2017 года. Безопасность новогодних праздников круглосуточно будут обеспечивать около тысячи сотрудников МЧС и 330 единиц техники, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В Главном управлении и подразделениях организовано дежурство руководящего состава, созданы оперативные группы для экстренного выезда на место возможных происшествий.

Организован мониторинг бесперебойного функционирования объектов жизнеобеспечения населения, проведены проверки резервов оборудования и материалов, необходимых для предотвращения любых ЧП.

Свердловские спасатели будут ежедневно дежурить в местах проведения массовых праздничных мероприятий, они проконтролируют соблюдение противопожарного режима на 737 объектах. Мониторинг за ситуацией в муниципальных образованиях круглосуточно ведётся Центром управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Свердловской области.