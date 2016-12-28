16 лет назад на Ганиной Яме был основан монастырь

Памятник членам царской семьи на территории монастыря. Фото: Александр Зайцев

Опубликовано в №243 от 28.12.2016

В 2000 году на месте уничтожения останков членов царской семьи был учреждён мужской монастырь Святых Царственных Страстотерпцев, сегодня более известный как монастырь на Ганиной Яме.

Паломники начали массово посещать Ганину Яму с 1990-х годов. Никаких храмов там тогда не было, да и царская семья ещё не была канонизирована, однако места расправы в общественном сознании уже были святыми. Люди приходили молиться в Екатеринбург, где ещё недавно стоял дом Ипатьева, и ездили в деревню Коптяки — местные жители никогда не отказывались проводить паломников до заброшенной шахты, где были уничтожены тела членов семьи Николая II и их слуг.

Наконец, в августе 2000 года Архиерейский собор Русской православной церкви канонизировал семью последнего российского императора, прославив их в чине Святых Царственных Страстотерпцев. С этого момента события развивались стремительно: оказалось, что ещё с весны 2000 года епархия занималась проектированием монастыря на Ганиной Яме. Осенью впервые за всю историю в Свердловскую область прибыл глава РПЦ (подробнее — в «ОГ» за 22.09.2015). Святейший Патриарх Алексий II посетил урочище Ганина Яма и обмолвился, что «лучшим увековечиванием памяти на Руси всегда было строительство Божиего храма или монастыря». Благословение таким образом было получено, и уже 1 октября того же года на Ганиной Яме заложили первую церковь. Чуть ранее были срублены несколько келий для монахов и рабочих.

Строительство завершили меньше чем за три месяца. 27 декабря 2000 года на Ганиной Яме освятили первый храм, а на следующий день был учреждён и сам мужской монастырь. С этого момента на Ганиной Яме началось постоянное литургическое служение.