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Россияне назвали главные события и героев года

27 декабря 2016, 16:31 / Общество
Лишь один свердловчанин попал на верхние строки рейтингов ВЦИОМ — биатлонист Антон Шипулин. Он стал вторым в номинации «Спортсмен года». Победила здесь Елена Исинбаева, в 2016 году в крупных соревнованиях... не участвовавшая. Фото: biathlonrus.com

Лишь один свердловчанин попал на верхние строки рейтингов ВЦИОМ — биатлонист Антон Шипулин. Он стал вторым в номинации «Спортсмен года». Победила здесь Елена Исинбаева, в 2016 году в крупных соревнованиях... не участвовавшая. Фото: biathlonrus.com

  • Опубликовано в №243 от 28.12.2016 

Накануне новогодних праздников Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) попросил 1600 человек из 46 регионов страны назвать самые запомнившиеся события года.

Политика

  • Самым значимым мировым событием 2016 года 33 процента опрошенных назвали войну в Сирии. На второе место встали президентские выборы в США, увенчавшиеся победой Дональда Трампа. Это событие назвал главным 31 процент россиян.
  • Наиболее значимым событием внутри России стали состоявшиеся в сентябре выборы в Государственную думу: такой точки зрения придерживаются 10 процентов опрошенных.
  • Политиком года 64 процента россиян назвали Президента РФ Владимира Путина. На втором месте с большим отрывом — министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (18 процентов). Третью позицию разделили между собой лидер ЛДПР Владимир Жириновский и министр обороны РФ Сергей Шойгу — по 8 процентов.

Культура и шоу-бизнес

  • Писателя года по итогам опроса выбрать не удалось. Даже лидеры рейтинга — Дарья Донцова и Татьяна Устинова — набрали всего лишь по 3 и 2 процента.
  • При выборе лучших актёров года ситуация оказалась не намного лучше. Лидеры — Данила Козловский и Сергей Безруков — завоевали симпатию только 5 процентов россиян. Константин Хабенский, Владимир Машков, Евгений Миронов, Елизавета Боярская и Дмитрий Нагиев набрали по 3 процента каждый.
  • Примерно такая же ситуация и с музыкантами. На первом месте — Филипп Киркоров с 7 процентами, на втором — Григорий Лепс, Николай Басков, Сергей Лазарев и Алла Пугачёва (по 4 процента у каждого).
  • Лучшим кинофильмом стала лента «28 панфиловцев» (5 процентов). На втором месте — «Экипаж» (4 процента), на третьем — «Ледокол» и «Сталинград» — по 2 процента.
  • Самым популярным сериалом стал «Мажор» (8 процентов). На второй позиции — «Тайны следствия» (5 процентов), на третьем — «След» и «Универ» (по 4 процента).
  • Наиболее интересной телевизионной программой оказалось ток-шоу «Пусть говорят» (11 процентов). На втором месте — «Новости» Первого канала (8 процентов), на третьем — шоу «Голос» (6 процентов).

Спорт

  • При выборе лучших спортсменов года симпатии россиян проявились более чётко. На первом месте — Елена Исинбаева (8 процентов), на втором — Антон Шипулин (5 процентов), на третьем — Александр Овечкин и Александр Поветкин (по 3 процента у каждого).

Скандалы

  • Допинговый скандал, лишивший многих российских спортсменов возможности выступить на Олимпиаде и Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро, упоминается сразу в трёх рейтингах ВЦИОМ. Среди скандалов года он на первом месте (18 процентов), среди основных событий в России — на втором (7 процентов), а среди главных мировых событий — на третьем (13 процентов).
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