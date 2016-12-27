Автор
Россияне назвали главные события и героев года
27 декабря 2016, 16:31 / Общество
Лишь один свердловчанин попал на верхние строки рейтингов ВЦИОМ — биатлонист Антон Шипулин. Он стал вторым в номинации «Спортсмен года». Победила здесь Елена Исинбаева, в 2016 году в крупных соревнованиях... не участвовавшая. Фото: biathlonrus.com
- Опубликовано в №243 от 28.12.2016
Накануне новогодних праздников Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) попросил 1600 человек из 46 регионов страны назвать самые запомнившиеся события года.
Политика
- Самым значимым мировым событием 2016 года 33 процента опрошенных назвали войну в Сирии. На второе место встали президентские выборы в США, увенчавшиеся победой Дональда Трампа. Это событие назвал главным 31 процент россиян.
- Наиболее значимым событием внутри России стали состоявшиеся в сентябре выборы в Государственную думу: такой точки зрения придерживаются 10 процентов опрошенных.
- Политиком года 64 процента россиян назвали Президента РФ Владимира Путина. На втором месте с большим отрывом — министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (18 процентов). Третью позицию разделили между собой лидер ЛДПР Владимир Жириновский и министр обороны РФ Сергей Шойгу — по 8 процентов.
Культура и шоу-бизнес
- Писателя года по итогам опроса выбрать не удалось. Даже лидеры рейтинга — Дарья Донцова и Татьяна Устинова — набрали всего лишь по 3 и 2 процента.
- При выборе лучших актёров года ситуация оказалась не намного лучше. Лидеры — Данила Козловский и Сергей Безруков — завоевали симпатию только 5 процентов россиян. Константин Хабенский, Владимир Машков, Евгений Миронов, Елизавета Боярская и Дмитрий Нагиев набрали по 3 процента каждый.
- Примерно такая же ситуация и с музыкантами. На первом месте — Филипп Киркоров с 7 процентами, на втором — Григорий Лепс, Николай Басков, Сергей Лазарев и Алла Пугачёва (по 4 процента у каждого).
- Лучшим кинофильмом стала лента «28 панфиловцев» (5 процентов). На втором месте — «Экипаж» (4 процента), на третьем — «Ледокол» и «Сталинград» — по 2 процента.
- Самым популярным сериалом стал «Мажор» (8 процентов). На второй позиции — «Тайны следствия» (5 процентов), на третьем — «След» и «Универ» (по 4 процента).
- Наиболее интересной телевизионной программой оказалось ток-шоу «Пусть говорят» (11 процентов). На втором месте — «Новости» Первого канала (8 процентов), на третьем — шоу «Голос» (6 процентов).
Спорт
- При выборе лучших спортсменов года симпатии россиян проявились более чётко. На первом месте — Елена Исинбаева (8 процентов), на втором — Антон Шипулин (5 процентов), на третьем — Александр Овечкин и Александр Поветкин (по 3 процента у каждого).
Скандалы
- Допинговый скандал, лишивший многих российских спортсменов возможности выступить на Олимпиаде и Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро, упоминается сразу в трёх рейтингах ВЦИОМ. Среди скандалов года он на первом месте (18 процентов), среди основных событий в России — на втором (7 процентов), а среди главных мировых событий — на третьем (13 процентов).
Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
4 часа назад
В крымском Судаке установили памятник, подаренный свердловчанами
Вчера на центральной площади Судака (Крым) состоялась церемония открытия подаренного свердловчанами памятника покровителю города Стефану Сурожскому.
4 часа назад
В ДТП за год погибли 24 ребёнка
Вчера, 28 декабря, начальник Управления ГИБДД по Свердловской области полковник полиции Юрий Дёмин провёл пресс-конференцию, на которой огласил данные 2016 года.
4 часа назад
Владимир Путин призвал прибраться в стране
Следующий, 2017 год в стране объявлен Годом экологии. Во вторник, 27 декабря, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял участие в заседании Госсовета, где обсуждалось экологическое развитие России в интересах будущих поколений. Открывая заседание, Президент страны Владимир Путин заявил, что откладывать эту тему на потом уже невозможно.
6 часов назад
Дорогой Дед Мороз! Пишет тебе Олег Валентинович ЗАБРОДИН, главный нарколог Свердловской области, председатель Свердловской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ.
В 2016 году мы закончили формировать реабилитационный центр «Урал без наркотиков» — он вышел на полную мощность: в трёх его отделениях в Каменске-Уральском, Карпинске и Екатеринбурге работают 115 коек. Сейчас он работает ритмично, выполняя поставленные ему задачи. Мы сформировали полный цикл наркологической помощи населению, который состоит из этапов диагностики, лечения и реабилитации. Создали и реестр негосударственных учреждений социальной реабилитации для людей, страдающих от токсических зависимостей. В апреле произошло важное событие для меня лично — я возглавил профсоюзную организацию медиков и начал заниматься ещё и защитой прав работников здравоохранения в сфере охраны и условий труда, а также зарплаты.
6 часов назад
На Среднем Урале —эпидемия гриппа?
За минувшую неделю в Свердловской области было зарегистрировано 38 тысяч случаев заболевания гриппом и ОРВИ. Об этом сообщила пресс-служба регионального Роспотребнадзора. Эпидемический порог превышен во всех возрастных группах, кроме детей до двух лет.
6 часов назад
Уральский «Сириус»*
Директор Дворца молодёжи Константин Шевченко рассказал «ОГ», как в регионе будет организована работа с одарёнными детьми.
7 часов назад Реклама
Открытый на Урале минерал назвали в честь горного инженера Владимира Воронцова
Впервые в новом столетии на Северном Урале был открыт неизвестный доселе науке минерал
7 часов назад
Людям на смех!
Научная статья про символ 2017 года
8 часов назад
Девушка с обложки: в чём секрет молодости Алёны Григорян?
Феномен молодости и красоты Алёны Григорян — то, что удивляет многих мужчин и женщин Екатеринбурга. Её фото в «Фейсбуке» заставляют восхищаться, завидовать и недоумевать. В свои 47 лет Алёна выглядит в два раза моложе.
23 часа назад
16 лет назад на Ганиной Яме был основан монастырь
В 2000 году на месте уничтожения останков членов царской семьи был учреждён мужской монастырь Святых Царственных Страстотерпцев, сегодня более известный как монастырь на Ганиной Яме.