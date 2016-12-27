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Россияне назвали главные события и героев года

Лишь один свердловчанин попал на верхние строки рейтингов ВЦИОМ — биатлонист Антон Шипулин. Он стал вторым в номинации «Спортсмен года». Победила здесь Елена Исинбаева, в 2016 году в крупных соревнованиях... не участвовавшая. Фото: biathlonrus.com