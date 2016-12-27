Тимофей Радя опять "одел" екатеринбургские фонари в оранжевые абажуры

Фото: Павел Ворожцов

Опубликовано в №243 от 28.12.2016

В Екатеринбурге в ночь с 26 на 27 декабря перед Оперным театром вновь появились яркие оранжевые абажуры на фонарях. Уличный художник Тимофей Радя в пятый раз украсил проспект Ленина перед новогодними праздниками.

«Пять лет — одна традиция», — подписал Тимофей Радя в социальных сетях фотоснимок абажуров.

Добавим, в первый раз абажуры на фонарях в сквере напротив Оперного театра горожане увидели в 2013 году. Во второй раз — в начале 2014 года, в третий — 12 января 2015 года. И в 2016 году — также 12 января. К весне яркие украшения во всех случаях исчезали.