Девушка с обложки: в чём секрет молодости Алёны Григорян?

Фото: facebook.com

Опубликовано в №244 от 29.01.2016

Феномен молодости и красоты Алёны Григорян — то, что удивляет многих мужчин и женщин Екатеринбурга. Её фото в «Фейсбуке» заставляют восхищаться, завидовать и недоумевать. В свои 47 лет Алёна выглядит в два раза моложе. У неё идеальная фигура, волосы, кожа. А что ещё важнее — образцовая семья, где разделяют увлечения друг друга. Летом вместе с сыновьями она ездит по улицам города на своём велосипеде-круизёре. Зимой с мужем Арсеном Григоряном занимается в тренажёрном зале. На интервью «ОГ» Арсен тоже пришёл и вместе с женой рассказал, как мечтал сделать из Алёны девушку с обложки, почему женщине желательно краситься до конца жизни и не стоит носить одежду оверсайз.

Алёна в платье с пышной юбкой и глубоким декольте, меховом жакете и длинных серьгах. Сидит в кабинете их салона «Галерея красоты» (семейный бизнес Арсена и Алёны) и пьёт воду с лимоном. «Вы не думайте, что я всегда так выгляжу», — чувствует она моё удивление. Просто сегодня вечером мы идём на вечеринку. Арсен смотрит на неё с нескрываемой гордостью. Он не просто любящий муж, но и своеобразный продюсер звезды, которую сам и зажёг. У него на столе лежит фотоаппарат. Даже после 28 лет совместной жизни он не перестаёт любоваться и нескончаемо фотографировать свою жену.

«Сын просит меня подружиться «ВКонтакте» с его одноклассниками»

— Говорят, что умная женщина, чем старше становится, тем лучше выглядит. Ваша внешность это природные данные или работа над собой?

Алёна: — Как сказала однажды Коко Шанель, не всякая женщина рождается красивой, но если она не стала такой к 30 годам — она просто глупа». Не могу сказать, что с 20 лет я только и делала, что занималась собой. Мне, конечно, повезло и с фигурой, и с природными данными. Но молодость всё равно когда-то заканчивается. У каждого из нас есть свои возрастные границы. Просто нужно почувствовать этот момент и начать уделять себе больше внимания. Чем старше становится женщина, тем больше времени ей требуется на поддержание себя в форме. Главное — не лениться. Безусловно, после 45 лет очень сложно найти в себе силы оставаться такой же жизнерадостной, как в молодости. Но мне никогда не бывало скучно быть даже одной. В такие моменты я всегда ухожу в творчество. Люблю рисовать, писать картины, шить, вязать, лепить. И я получаю от этого удовольствие, отдыхаю душой, получаю энергию и спокойствие, как будто окунаюсь в беззаботное детство. Нужно уметь отключаться, отрешаться на некоторое время от внешнего мира. Иначе внешняя агрессивная среда может вас съесть изнутри. Уныние, тоска и лень — вот три самых опасных фактора, разрушающих человека и укорачивающих его жизнь.

Фото: facebook.com

Арсен: — А я немного о другом. Раньше у женщины было меньше возможностей для ухода за собой. Не было толком ни средств, ни процедур. Одна только декоративная косметика. Посмотрите, сейчас 50-летние актрисы во всём мире прекрасно выглядят, они сохраняют свою молодость, а раньше в этом возрасте уже уходили из публичного пространства. Что касается Алёны, она всегда выглядела очень молодо. Помню такой случай — ей было 35 лет, мы отдыхали в Эмиратах и там пошли на ночную дискотеку, а её не пускают, сказали что ей нет 18 лет и потребовали паспорт. А на тот момент у нас уже были двое детей. Кроме того, она всю жизнь питалась правильно, но никогда не сидела на диетах. С утра до вечера ест или помидоры или огурцы или капусту. И очень любит мясо. А мясо это белок. А белок это главный строитель нашего тела и мышц. И, слава Богу, она не любит шоколад и торты. Я ей завидую.

— Алёна, и всё-таки многие женщины задаются вопросом, что нужно делать, чтобы выглядеть так, как вы?

Алёна: Возможно, вещи, о которых я скажу, банальны, но без них никак. Это основа. Больше гуляйте, занимайтесь фитнесом или ходите в бассейн. И лучше заниматься с кем-то за компанию: с другом, с подругой, со своими детьми, с мужем, наконец. Ешьте больше овощей и фруктов, снизьте потребление сахара, пейте больше жидкости. И, конечно, не курите. Не менее важно для того, чтобы хорошо выглядеть, иметь здоровый, полноценный сон. Я уже давно это поняла, чем больше женщина спит, тем лучше она выглядит. Если к этому прибавить еще и регулярный уход за кожей, походы к косметологу и правильный выбор одежды, то выглядеть моложе на 10–15 лет своего возраста под силу каждому. Чаще общайтесь с людьми моложе вас, у меня сейчас подруги все от 25 до 35 лет. Как-то само собой это получилось. Я специально не подбирала.

И ещё — любые нервы и переживания отражаются на лице. Не гоняйте проблемы в своей голове, от этого лучше не станет. Когда я просыпаюсь с утра, у меня новый день как с чистого листа. Иногда думаю: мне, кажется, вчера вроде что- то было плохое, а на какую тему, даже не помню.

— Одноклассники вашего старшего сына не путают вас с его подружками?

Алёна: — Сын периодически просит меня подружиться «ВКонтакте» с его одноклассниками. Я смеюсь: «А может, не надо?».

Фото: facebook.com

«Идеальная жена должна выглядеть так, чтобы все думали, что она любовница»

— Арсен, внимание к вашей жене вам льстит?

— Льстит, конечно. Мне нравится, когда на неё все смотрят. Пусть смотрят. Идеальная жена должна выглядеть так, чтобы все думали, что она любовница. Для меня она — идеал. И пусть она будет идеалом для всех. У неё врождённый дар — каждый день начинать с чистого листа, не помнить зла и подлости, поэтому любые пересуды, шепотки за спиной её не трогают. Обладать точёной фигурой и юным личиком — это 50 процентов от природы и 50 процентов труда, усилий и нагрузок. Не думать о чужом мнении дано немногим — а ей дано. Годы не властны над людьми незлобливыми, независтливыми, благодарными всем и за всё, по-детски непосредственными. Возможно, в этом секрет её вечной молодости и красоты. Для женщины главное — не превратиться в домохозяйку, которая вечно ходит в халате.

Фото: facebook.com

— А как считаете, что должен делать мужчина, чтобы халат не стал главной вещью для женщины?

Алёна: Делать кислую мину (смеётся).

Арсен: Я ей часто говорил — раз ты такая красивая в 35 и такая красивая в 40, может, тогда мы вместе будем поддерживать твою красоту и дальше, насколько хватит тебе сил. Ведь ты же не перенапрягаешься, тебе даётся это более-менее легко. А я тебе в этом буду помогать. Создам тебе все условия, чтобы ты не тратила время и силы на всякую ерунду. Вот только не смог её оградить от готовки еды. Она обожает готовить. Помню, как в первые годы нашего совместного проживания она даже специально ходила к моей маме учиться готовить. Мама у меня всю жизнь работала поваром, а папа был директором вагона-ресторана, поэтому я был избалован кулинарным изобилием. И Алёна всему научилась. Она безумно вкусно готовит. Даже в ресторанах редкое блюдо нравится, потому что дома жена готовит намного вкуснее.

— Сколько вы уже вместе?

Арсен: 28 лет. И я до сих пор к ней испытываю такую страсть, как на первом свидании. У многих она со временем затухает. Люди становятся или друзьями, или сожителями, или просто соседями. Кто бы что ни говорил, но я считаю что секс в семье — это двигатель отношений, это фундамент. С его помощью мы выражаем те чувства, которые невозможно выразить иначе. Это заложено природой. Часто говорят, что секс в семье — не главное. Где-то оно и верно, но без него редкая семья счастлива. Люди понимают, почему они уже не так близки, находят причины, могут их озвучить, но при этом ничего не меняется. Это — как отсутствие некоего связующего звена, без которого невозможно жить полноценно. Мужчины быстро привыкают к одному образу, и нужно либо его менять, либо всегда поддерживать на высоком уровне. Алёне это удаётся на все 100 процентов. И она умеет преображаться так, что у меня аж крышу сносит. Но вы не подумайте, что я какой-то тиран, и что женщина всё должна и должна. Мужчина должен ещё больше: обеспечить семью, создавать ей комфорт, носить жену на руках, боготворить свою половинку. И поверьте, вам всё воздастся в сто крат.

— Как вы думаете, вам завидуют?

Арсен: Многие говорят, что хотят найти такую жену, как Алёна. Мне, конечно, это льстит. Может, мне просто повезло найти такую, но мне кажется, что это наш с ней совместный труд. Мы вместе работали над нашими отношениями. Всем нужна сразу молодая, красивая, стройная, чтобы она ещё отлично готовила, сидела дома и ждала мужа. А когда находят такую, сразу запирают её в клетку. Боятся, чтобы не убежала. А она потихоньку затухает и увядает, и к 40 годам превращается в тётку. Я Алёну никогда не запирал. Давал полную свободу. Я провожу с ней всё своё свободное от работы время. Мы всегда и везде вместе. Вместе ходим на тусовки, вместе отдыхаем с компаниями, вместе ходим по магазинам, на спорт, на велопрогулки и, конечно же, вместе путешествуем.

Фото: facebook.com

— Немногие женщины ходят с мужьями в спортзал.

Арсен: Я ей сказал: «Давай вместе займёмся спортом, это будет нас дисциплинировать. А я буду заниматься и смотреть на тебя и вдохновляться». Тем более, мы всегда на тренировках веселимся и прикалываемся. Иногда, правда, на неё ворчу, что малые веса берёт. Но мне настолько с ней хорошо, комфортно и интересно, что я всё меньше начинаю сидеть где-то с друзьями и всё больше проводить время с женой. Алёна никогда сама не ссорится, никогда не кричит. Бывают мелкие ссоры, но максимум на 10 минут. И в основном это с моей стороны. Я, бывает, вспылю, а потом понимаю — вот я дурак, зачем я её обидел. Иду просить прощения. Люди не мирятся, потому что каждый считает, что прав только он. Могут неделями не говорить друг с другом. А она всегда сама подходит первая, даже если начал ругаться я. Это, конечно, уникальная способность.

Алёна: В семейных отношениях женщине необходимо иметь терпение. Это самое важное качество, которое сохраняет семьи. Мужчину не изменить, а женщина может меняться. Мы же более гибкие. Где-то промолчала, где-то успокоила и перетерпела, где-то пошла на компромисс. Проще всего собрать чемодан и уйти. Но смысл — всё это раздувать и проходить все круги ада, если можно три минуты потерпеть. Молодые девушки, с которыми я общаюсь, иногда делятся со мной своими проблемами в отношениях, и говорю им: «Давай я расскажу тебе две истории из своей жизни, после которых ты всё поймешь, пойдёшь и помиришься». И потом мне говорят — да, Алёна, ты права.

Фото: facebook.com

«Кроссовки с платьем — это симпатично, но не сексуально»

— 18 лет назад открыть салон красоты вас подтолкнула Алёна?

Арсен: Она меня вдохновила. В Екатеринбурге тогда не было салона европейского уровня, а мне хотелось, чтобы наши парикмахеры делали прически, как на обложках глянцевых журналов. Мы стремительно развивались, участвовали во всех конкурсах. Из Алёны мне тоже хотелось сделать девушку с обложки. Для салона — она муза, пиар, общение с девочками. Финансовой частью я её не загружаю.

— Сейчас женская мода становится очень специфической: платья оверсайз, кроссовки. Что думают об этом мужчины?

— Это хипстерская мода, она для молодёжи и для некоторых женщин. А мода на сексуальность останется всегда. Возьмите десять топовых красоток хоть у нас в стране, хоть за рубежом, в том же Инстаграме — это будут самые сексуальные девушки. Хипстеры никогда не станут кумирами. Сегодня модно, а завтра уже нет. Любая девочка хочет быть принцессой, хочет шикарное платье в пол. Любая принцесса хочет на бал, а на бал, к сожалению или, скорее всего, к счастью, в кроссовках не пойдёшь. Кроссовки с платьем — это уличная мода, это симпатично, но не сексуально. В кроссовках мы на велосипеде катаемся и в зале занимаемся. Впрочем, сейчас у каждого свой дресс-код.