Людям на смех!

28 декабря 2016, 15:40 / Общество

  • Опубликовано в №244 от 29.12.2016 

Курица — это домашняя птица семейства двуногих полукрылых самотопчущих клювомпитающихся. Считается, что современные куры произошли от кур, которые произошли от кур, которые произошли от кур, которые в свою очередь тоже. Самые же первые домашние куры произошли от диких южно-азиатских яиц.

О том, что эти птицы родом из Азии, лишний раз напоминает то, что один петух имеет гарем из нескольких куриц.

Кстати сказать, многие курицы даже не подозревают, что они у петуха не одни. Это свойство одни называют куриной слепотой, а другие — наоборот, куриным умом.

  • В своё время огромную роль в распространении куриц и петухов на планете сыграли лисы, которые самоотверженно несли их за тёмные леса, за быстрые реки, за высокие горы. Современная миграция кур чаще всего происходит в огромных рефрижераторах.

Сегодня размножением и распространением кур руководит человек.

В зависимости от потребностей человека он разводит мясояичных, или яйцеяичных, или яйцемясничных, мясомясничных кур, кур дюшес, или кур со вкусом рыбы или клубники.

Мёртвые курицы тоже делятся на породы: запечённая курица, курица-гриль, курица тушёная, фаршированная курица и др.

Столицей современного куроводства можно считать монгольский город Инку-Батор. Здесь разводят выносливых низеньких быстроногих кур скаковых пород.

  • Мало кто знает, но в старые времена в глухих российских городах и деревнях не было почтовых голубей, а были почтовые куры, которые за сутки могли отправить любое сообщение с одного конца деревни на другой! Таков был своеобразный прообраз современной неторопливой Почты России.

В царской России основная масса кур томилась в неволе — в скорлупе или в горшочках. Но Советская власть распахнула курятники и выпустила птицу-труженицу в светлый бульон!

  • Практически все куры несут яйца. При этом курицы довольно безалаберны: они не строят гнёзд, а когда сносят яйца, то раскидывают их где попало, вплоть до того, что бросают яйца сразу на конвейерную ленту или даже в пластиковые ячейки на десять штук. То есть по сути куры подбрасывают свои яйца людям. К счастью, люди обращаются с яйцами бережно.

Некоторые куры настолько беспечны и небрежны, что даже садятся на свои яйца и сидят, пока те не запищат.

  • Как и все птицы, куры линяют. Перед линькой курицу помещают в наволочку и несильно хлопают выбивалкой для ковра. Через 7–10 дней вы получаете курочку в новом оперении и прекрасную подушку, набитую пером и ароматным куриным помётом.
  • Что касается петуха, то это, как правило, стильный метросексуал и хипстер с бородкой и гребешком. Петухи бывают бойцовыми, борцовыми в грязи и помёте, скаковыми, беговыми и прыговыми. Во многих странах среди петухов проводятся гимнастические соревнования по упражнениям на насесте, на заборе или на решётке гриля.

Хорошие бойцовые петухи владеют приёмами кукаретэ, стилем «пьяный петух». В бою они порхают как курочка, а жарят как сковорода.

Кроме того, петухов различают в зависимости от стиля и техники пения. Бывают петухи попсовых, фольклорных, джаз-роковых, классических (белькантовых), горловых и разных других пород.

В России считается, что петух кричит «кукареку», в Америке думают, что он кричит «америку», в Англии — «лимерику», в Австралии — «диджериду», в Голландии — «тирлимбомбом»…

Но основной задачей петуха является всё же не пение, а исполнение петушиных обязанностей по отношению к курам. Способы топтания кур подробно изложены в специальной книге, «Куросутре», и мы на этом останавливаться не станем.

В год петух достигает половой зрелости, а уже в два — половой вялости.

  • Петухи и куры — неотъемлемый элемент культуры. Достаточно вспомнить легенду «Как куры Рим спасли от голода» или русскую народную сказку «Курочка или Рыба?». Ну а поговорки «Куры яйцам не преподают», «Не бей яйцо поперёк батьки» и «Цыплят по осени зажарят» давно уже стали пословицами.
  • Куры весьма суеверны и верят во всякую ерунду. Очень плохой приметой у куриц считается встретить человека с топором.

Впрочем, как выясняется, для куры топор не приговор. Курица без головы способна бегать. В том числе за сигаретами. Правда, всё равно принесёт не те.

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