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Наталья
Арапова

Уральский «Сириус»*

28 декабря 2016, 16:57 / Общество
Для этих ребят уральский «Сириус» — «Таватуй» — станет, возможно, путёвкой в жизнь. Фото: Юлия Маслова

Для этих ребят уральский «Сириус» — «Таватуй» — станет, возможно, путёвкой в жизнь. Фото: Юлия Маслова

  • Опубликовано в №244 от 29.12.2016

Одним из главных достижений уходящего года директор Дворца молодёжи Константин ШЕВЧЕНКО считает заключение соглашения с фондом «Талант и успех». Свердловская область вошла в число 12 пилотных регионов, где проводится федеральный конкурс исследовательских и проектных работ школьников. А его оператором на Среднем Урале стал Дворец молодёжи.

— А что это за конкурс?

— Это своего рода олимпиада. Есть предметные олимпиады, а теперь появилась олимпиада проектов. Её концепция совпадает с тем, что мы уже делаем в рамках Детской инженерной школы: учим детей творчески мыслить и изобретать, предлагая решить реальные задачи в сферах IT, металлургии, медицины, экологии. Бывает, что они находят намного более простые решения, чем взрослые инженеры. Во время конкурса школьникам предложат выполнить кейс-задания. Их разработают специалисты высокотехнологичных предприятий. Потенциальных партнёров у нас немало. Производства заинтересованы в подготовке будущих инженерных кадров. Они работают с детьми, смотрят, как они растут, а потом забирают их к себе на работу. Ключевой партнёр — это УГМК-Холдинг. Вместе мы открыли несколько площадок по робототехнике в городах, где есть филиалы компании. Переговоры ведутся также с Первоуральским новотрубным заводом, Нижнетагильским институтом испытания металлов, Уральским биомедицинским кластером, Машиностроительным заводом имени Калинина — завод работает на оборонно-промышленный комплекс, в том числе и по «беспилотникам», с НПО автоматики — главным экспертом в области космических технологий. Кроме того, будем подключать к проекту науку. Это прежде всего УрФУ.

— В послании Президента РФ говорится, что в каждом регионе будут созданы образовательные центры по работе с одарёнными детьми — по модели «Сириуса»…

— Таким центром в Свердловской области может стать Образовательный загородный центр «Таватуй». Этим летом там уже была организована первая тематическая смена Детской инженерной школы. 155 школьников работали над собственными изобретениями, которые представили на прошедшем недавно областном фестивале «ТехноРегион». Также детей готовили к соревнованиям WorldSkills Junior по новой для региона компетенции «Интернет вещей»: за три недели они модернизировали целую линейку бытовой техники. Были смены для экологов, журналистов, туристов, детских команд КВН…

— «Сириус» — это три направления: наука, спорт и искусство. Что вы будете развивать в первую очередь?

— Мы начнём с первого. Реконструируем два корпуса, которые станут учебным полигоном для естественно-научной, проектной и изобретательской деятельности детей. Здесь будет установлено инновационное оборудование для занятий по робототехнике, нейропилотированию, прототипированию, управлению беспилотными летательными аппаратами, IT. Отдельное направление, которое мы развиваем, — биоинженерия. В октябре в экоцентре Дворца молодёжи открылась школа юных биоинженеров. Мы собрали «пилотную группу» из 50 старшеклассников. Эти дети работают над решением задач, которые связаны со здоровьем людей. Им помогают специалисты предприятий по производству лекарств и медицинской техники. Летом наши будущие биоинженеры приедут в «Таватуй».

— Получается, все смены направлены на раннюю профориентацию?

— Это один из главных аспектов дополнительного образования. В 13–15 лет человек начинает формироваться как личность, у него возникает вопрос, кем он, собственно, будет во взрослой жизни. Задать профессиональный вектор в востребованных экономикой направлениях, определить сферу, в которой конкретный ребёнок может состояться, дать ему знания и навыки, которые не даёт школа, — наши перво-очередные задачи.

Робототехникой уральские подростки занимаются уже давно и довольно успешно. Фото: Юлия Маслова

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